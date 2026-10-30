Pirarucu gigante aparece em registro de pesca na Guiana, mas é o que acontece com o barco do pescador que chama a atenção nas imagens feitas em uma lagoa

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O pescador Ty Kleeb, do canal "Ty PigPatrol", fisgou um peixe gigante em uma lagoa isolada na Guiana. O animal, com peso estimado em cerca de 136 quilos, arrastou o barco em direção à vegetação nas margens. Diante da força do exemplar, o pescador e seu guia precisaram entrar na água rasa para conduzir a captura.

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O peixe capturado era um arapaima, conhecido como pirarucu, predador nativo da América do Sul tropical, frequente na bacia do rio Amazonas e em áreas alagadas. Na Guiana, populações relevantes habitam os sistemas dos rios Essequibo, Rupununi e Rewa. Dados da Guyana Tourism apontam que ações comunitárias de conservação ajudaram a recuperar a espécie no país por meio da pesca esportiva com soltura.

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Adaptação para respiração aérea

Diferente de peixes que retiram todo o oxigênio por brânquias, o pirarucu adulto respira ar atmosférico. O animal utiliza uma bexiga natatória modificada e altamente vascularizada. Segundo o Zoológico Nacional do Smithsonian, a espécie sobe à superfície a cada 10 ou 20 minutos para respirar, conseguindo sobreviver em águas com baixos níveis de oxigênio.

Essa dependência biológica exige cuidados rápidos na devolução do peixe à água. Manter o exemplar totalmente submerso durante uma tentativa longa de soltura pode matá-lo, pois o animal precisa alcançar a superfície. O hábito de emergir facilitou historicamente a localização do peixe por pescadores, resultando em forte pressão de pesca predatória.

Porte físico e alimentação

Registros do Zoológico Nacional do Smithsonian indicam que esses animais alcançam cerca de 3,05 metros de comprimento e até 200 quilos. Indivíduos medindo entre 2,13 e 2,44 metros, com peso em torno de 91 quilos, aparecem com maior frequência. A estrutura corporal conta com cauda musculosa e escamas grandes que conferem proteção e força para tracionar embarcações.

A dieta do predador é composta principalmente por outros peixes e animais menores. O método de captura baseia-se em sucção: o pirarucu abre a boca rapidamente para puxar o alimento, utilizando dentes e língua óssea para segurar a presa.

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O manejo de peixes desse porte exige suporte de guias locais qualificados para garantir a respiração do animal e prevenir riscos com a fauna da região, como a presença de jacarés em águas tropicais.