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Você sabia? Estes pratos têm nomes estrangeiros, mas são brasileiros
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Paletas mexicanas recheadas: no México, as paletas são picolés simples, feitos de água ou de leite com frutas e outros sabores, sem recheio, e costumam ser vendidas nas ruas em carrinhos. A versão recheada, com leite condensado ou brigadeiro, só existe no Brasil, onde foi adaptada e popularizada. Foto: Divulgação
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Bife à parmegiana: o bife empanado coberto com molho de tomate e queijo não faz parte da culinária de Parma, cidade italiana que dá nome ao prato. Acredita-se que a receita tenha surgido em São Paulo, por influência de imigrantes italianos e seus descendentes, embora a origem do prato seja controversa. Na Itália, os preparos mais conhecidos são o filé à milanesa e a berinjela à parmegiana. Foto: Imagem Gerada por I.A
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Beirute: segundo a versão mais difundida, o sanduíche surgiu em São Paulo, na década de 1950, quando dois irmãos descendentes de libaneses, donos de uma lanchonete, ficaram sem o pão usado no bauru. Como alternativa, passaram a utilizar pão sírio no preparo, e o lanche recebeu o nome de Beirute. O pão sírio é considerado o principal elemento de origem libanesa presente na receita. Foto: Imagem Gerada por I.A
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Molho à bolonhesa: a versão popular no Brasil, preparada com carne moída e servida com diferentes tipos de massa, apresenta diferenças em relação às receitas tradicionais de Bolonha, na Itália. O molho italiano conhecido como ragù alla bolognese é tradicionalmente servido com massas como tagliatelle. No Brasil, o molho passou a acompanhar diferentes tipos de macarrão. Foto: Imagem Gerada por I.A
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Palha italiana: o doce à base de brigadeiro é uma criação brasileira que pode ter sido inspirada no salame de chocolate, sobremesa tradicional da Itália preparada com chocolate, manteiga, ovos e biscoitos, que pode levar frutos secos como amêndoas, nozes ou avelãs. Apesar da possível referência italiana, a palha italiana, na forma conhecida no Brasil, não faz parte da culinária tradicional da Itália. Foto: Imagem Gerada por I.A
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Pão francês: o pão consumido no café da manhã de grande parte dos brasileiros não é uma receita típica da França. A origem exata da receita é desconhecida, mas a teoria mais aceita é que, no início do século 20, integrantes da elite brasileira que viajavam ao exterior passaram a pedir que padeiros locais reproduzissem os pães franceses que provavam na Europa. O resultado foi uma receita adaptada aos ingredientes e ao gosto brasileiro. Foto: Divulgação
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Torta holandesa: a sobremesa é uma criação relativamente recente, desenvolvida em Campinas, no interior de São Paulo, em 1990, por Silvia Maria do Espírito Santo, dona do Café Bruges, na cidade. Ela criou a receita a partir de um pavê que provou na casa de uma conhecida, com a intenção de oferecer uma versão mais adequada ao cardápio do café. O nome é uma homenagem ao período em que Silvia viveu na Europa, onde trabalhou como governanta para uma família holandesa. Foto: Imagem Gerada por I.A
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