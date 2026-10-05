Você sabia? Estes pratos têm nomes estrangeiros, mas são brasileiros

Torta holandesa: a sobremesa é uma criação relativamente recente, desenvolvida em Campinas, no interior de São Paulo, em 1990, por Silvia Maria do Espírito Santo, dona do Café Bruges, na cidade. Ela criou a receita a partir de um pavê que provou na casa de uma conhecida, com a intenção de oferecer uma versão mais adequada ao cardápio do café. O nome é uma homenagem ao período em que Silvia viveu na Europa, onde trabalhou como governanta para uma família holandesa. Foto: Imagem Gerada por I.A