União cede prédios para transformação em moradias populares em Minas

“Morei na rua durante alguns anos. Nunca cogitei que um dia eu teria a minha casinha ou o meu barraquinho, que não fosse alugado. Que eu pudesse investir nele e que os resultados não ficassem para o dono. Com essa casa, eu estou me enxergando como uma pessoa.” A afirmação é de um dos futuros moradores do Edifício Maria do Arraial, Daniel Cruz, de 44 anos, que estava presente na cerimônia de assinatura da concessão de três imóveis federais para construção de 342 moradias em Minas, dentro do Programa Imóvel da Gente. O evento ocorreu simultaneamente em Belo Horizonte e outras 11 superintendências regionais da Secretária do Patrimônio da União (SPU), na tarde de ontem (30/9).

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A capital mineira foi contemplada com a cessão de dois prédios. O primeiro, localizado na Rua Tamoios, 596, no Centro de BH, foi concedido ao Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). A edificação vai receber 50 unidades habitacionais e passará a se chamar Residencial Maria do Arraial. O imóvel é avaliado em aproximadamente R$ 6,7 milhões.

O outro, na Avenida Prudente de Morais, 1.641, no Bairro Vila Paris, na Região Centro-Sul, vai abrigar 96 unidades habitacionais e será batizado como Condomínio Marighella. O imóvel, avaliado em R$ 5,8 milhões, foi concedido à Cooperativa dos Trabalhadores da Construção Civil de Uberlândia (Coopercciu), ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

“Nós mapeamos imóveis e terrenos pertencentes à União. Depois que localizamos os que poderiam ser usados para moradia, ofertamos aos movimentos sociais”, informou a ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que esteve presente no evento em São Paulo, transmitido para as outras regionais. Segundo ela, foram identificados 28 imóveis para que fossem transformados em moradia, por meio dos programas Imóveis da Gente, da SPU, e Minha Casa, Minha Vida, do Ministério das Cidades.

Alguns prédios, como os dois de BH, passarão por retrofit – processo de modernização de prédios antigos – e, em alguns endereços, serão construídas novas moradias.

O terceiro imóvel cedido a Minas fica em Ipatinga, no Vale do Aço. O terreno, localizado na Avenida Fernando de Noronha, 2, no Bairro Imbaúbas, foi doado à Central de Movimentos Populares do Vale do Aço. No local serão construídas 196 unidades habitacionais.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualizados pela Fundação João Pinheiro (FJP), em 2024, Minas Gerais registrava um déficit habitacional de 506.419 residências.

“Estamos aqui pelo direito de morar”

A assinatura dos documentos na capital mineira contou com a participação dos movimentos sociais, da superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, Lorhany Ramos de Almeida, e dos futuros moradores dos imóveis. A concessão do edifício na Rua Tamoios contou com a rubrica da coordenadora nacional do MLB, Poliana Souza, que fez questão de destacar o quanto “a caneta pesava”, em menção aos anos de luta do coletivo até a entrega da edificação.

“Estamos aqui hoje, como fruto de muita luta de famílias, que estão assentadas em uma ocupação na Rua da Bahia e vivem com risco de reintegração em decorrência de uma ordem de despejo”, destacou. “Conquistamos o direito de ter esse imóvel na Rua Tamoios, que é um patrimônio do nosso povo e que vai ser usado para cumprir essa função tão necessária, que é o direito de morar”, destacou Poliana.

A ocupação Maria do Arraial, na Rua da Bahia, citada pela coordenadora do MLB, existe há três anos, e recebeu uma ordem de despejo. Os moradores, a partir do dia 6 de outubro, devem começar a sair do imóvel. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), trata-se de um imóvel particular.

O estudante de dança Marlon Ricke Alves da Silva, de 32, mora no local e será beneficiado com uma unidade no novo Condomínio Maria do Arraial. Ele comemora a conquista e aponta que essa mudança vai dar dignidade à comunidade. “Ter uma moradia é um direito! Agora, não seremos mais chamados de ocupação, não seremos mais vistos como pessoas invasoras, seremos vistos como moradores do Maria do Arraial. Isso é uma conquista”, destacou Marlon.

"Para ter dignidade, é necessário uma casa para morar"

Já a assinatura de cessão do imóvel da Avenida Prudente de Morais foi feita pela representante da Coopercciu, Kelly Pereira da Cruz, que chamou a coordenadora do MTST, Wagna Vieira, para subir ao palco e também assinar o documento. Tomada pela emoção e com lágrimas no rosto, Wagna destacou os anos de luta do coletivo para que essa conquista fosse efetivada.

“Essa é a oportunidade que estamos tendo de colocar essas pessoas nos seus devidos lugares, na sua casa própria”, comemorou. “Graças a Deus está tudo muito bem encaminhado, temos trabalhado muito nessa luta para a moradia. Acho que para se ter dignidade, é necessário uma casa para morar”, afirmou a coordenadora.

Beneficiado com uma das novas moradias e integrante da luta do MTST, o motoboy Alex Santos de Jesus Lino, de 28, é pai de uma menina de 4 anos e espera a chegada de mais um filho. A família mora de favor há oito anos na casa do sogro.

“Estamos muito felizes, porque é muito difícil para quem mora de aluguel ou mora de favor na casa de alguém. Como teremos uma coisa nossa, que podemos chamar de nosso é totalmente diferente, estamos muito agradecidos”, destacou. “Nós, que viemos do nada, conseguir um espacinho que é nosso é muito bom”, comemorou Alex.

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*Estagiário sob supervisão da editora Vera Schmitz