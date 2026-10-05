Vivaz completa oito anos e amplia comunicação da marca

A Vivaz, marca econômica do Grupo Cyrela, completa oito anos em 2026, ampliando a participação de clientes em iniciativas da companhia. Entre as novidades está o Clientes Creators, projeto que busca criar conteúdos reais e que selecionou moradores para produzir conteúdo a partir de suas experiências com a marca e os empreendimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Criada em agosto de 2018, a Vivaz soma 105 empreendimentos, mais de 58 mil unidades lançadas e 47 mil unidades vendidas, além de R$ 12,46 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) lançado. A nova iniciativa faz parte de um movimento da marca para ampliar os pontos de contato com os clientes e incorporar suas experiências também à comunicação nos canais digitais.

“Quando a Vivaz nasceu, há oito anos, nosso desafio era construir uma marca capaz de ampliar o acesso à casa própria com qualidade. Crescemos, o mercado mudou e nossos clientes também. Hoje, além de continuar evoluindo produto e experiência, queremos ouvi-los e criar novas formas de participação. O Clientes Creators nasce desse movimento, trazendo para a comunicação a perspectiva de quem efetivamente vive essa experiência”, afirma Telma Graziano, superintendente de marketing do Grupo Cyrela.

Os primeiros resultados indicam a capacidade desse tipo de conteúdo de gerar interação. A publicação inicial do Clientes Creators registrou mais de 1 mil curtidas orgânicas em três horas e centenas de comentários positivos. Em outra iniciativa da Vivaz nas redes sociais, um conteúdo em formato POV ultrapassou 13 milhões de visualizações.

A marca também vem testando formatos com objetivos de conversão. Na campanha Nocaute de Ofertas, realizada no TikTok, foram registrados diversos leads, com um custo por lead (CPL) 30% abaixo da média da conta, além de vendas originadas pela plataforma. A experiência reforçou a estratégia de trabalhar conteúdos com funções diferentes, da ampliação do alcance e da identificação com a marca à geração de negócios.

“Nem todo conteúdo precisa cumprir o mesmo papel. Há iniciativas que ampliam o conhecimento da marca, outras que geram identificação e confiança e aquelas mais próximas da conversão. O desafio é entender o que faz sentido para o cliente em cada momento e como esses diferentes pontos de contato podem contribuir para o negócio”, diz Telma.

Além da produção de conteúdo, a Vivaz mantém iniciativas que estimulam outras formas de participação. No Renda Mais, qualquer pessoa pode se tornar um promotor da marca indicando potenciais clientes e receber bonificações quando as recomendações avançam na jornada até a venda. Outra iniciativa da companhia é a campanha Se Torne um Corretor Vivaz, ampliando as possibilidades de atuação de pessoas que já têm proximidade com a marca.

As iniciativas ganharam visibilidade durante a comemoração dos oito anos da Vivaz, que reuniu cerca de 2,8 mil clientes, colaboradores e consultores. A programação contou com apresentações de Pixote, Banda Fun7 e DJ Ana Vitória, além de ativações nas redes sociais e experiências para os convidados, como duas ações de tardes de compras, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, no valor de R$ 5 mil cada, destinadas a participantes de uma campanha realizada no Instagram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Vivaz concentra sua atuação no segmento econômico e acompanha, desde sua criação, as transformações do mercado de habitação e do programa Minha Casa Minha Vida. O movimento atual amplia a estratégia iniciada há oito anos: além de desenvolver produtos voltados ao perfil desse cliente, a marca busca incorporar sua participação também à maneira como constrói conteúdo, relacionamento e novas oportunidades de negócio.