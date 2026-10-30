Daniel Radcliffe revela como lidava com dificuldades de Michael Gambon para decorar falas em ‘Harry Potter’

Em 2015, quatro anos depois da estreia de "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2", Gambon anunciou sua aposentadoria. Na época, já enfrentava problemas para decorar as falas. Radcliffe explicou que, no início, não percebeu a relação entre os erros do colega e os primeiros sinais de demência. Foto: Reprodução