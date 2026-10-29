Juiz de Fora: jovem de 27 anos é encontrada após três dias desaparecida

A jovem Beatriz, de 27 anos, que estava desaparecida desde domingo (25) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, foi encontrada nessa quarta-feira (28).

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A confirmação foi feita pela mãe da jovem à reportagem do Estado de Minas nesta quinta-feira (29).

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Anteriormente, familiares haviam mobilizado as redes sociais com a divulgação de um cartaz de busca. A publicação continha a foto de Beatriz e informava suas características físicas — 1,60 m de altura — além do último local onde havia sido vista, o "Bar do Chico", no Bairro Paineiras.

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A família optou por não esclarecer as circunstâncias que envolveram o seu reencontro. "Graças a Deus, ela foi encontrada com vida e está bem", comentou a mãe.