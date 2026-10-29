Confira a programação dos shoppings de BH no feriado de Finados
Estabelecimentos divulgam horários especiais para o funcionamento de lojas, praças de alimentação, cinemas e supermercados na capital mineira durante o dia 2 de novembro
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O feriado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2/11), altera a rotina e os horários de funcionamento do comércio e dos centros de compras em Belo Horizonte. Para quem pretende aproveitar a folga para fazer compras, passear com a família ou curtir as opções de lazer, gastronomia e cinema, é importante ficar atento aos horários especiais adotados por cada shopping.
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Para ajudar você a se programar, reunimos abaixo os horários de funcionamento dos principais shoppings de Belo Horizonte durante o feriado.
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Boulevard Shopping
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Lojas e Quiosques: 14h às 20h
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Praça de Alimentação: 11h às 21h
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Restaurantes: 11h às 22h
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Supermercado (Carrefour): 8h às 21h
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Drogarias: Drogaria Araújo das 9h às 23h | Droga Raia das 8h às 21h
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Cinema: Conforme a programação oficial
Shopping Cidade
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Lojas e Quiosques: 10h às 16h
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Alimentação: 11h às 21h
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Supermercados BH: 8h às 14h
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Drogaria Araujo: 10h às 21h
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Academia (Smart Fit): 8h às 17h
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Lazer: Vila Trampolim das 10h às 20h
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Cinema: Conforme a programação do Cineart
Shopping Del Rey
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Lojas e Quiosques: 14h às 20h
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Alimentação: 11h às 22h
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Supermercado (Supernosso): 8h às 21h
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Drogarias: Drogaria Araujo das 8h às 22h | Droga Raia das 8h às 22h
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Lazer e Serviços: BoliXe das 10h às 01h | Smart Fit das 8h às 17h
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Cinema: Conforme a programação do Cineart
Shopping Estação BH
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Lojas e Quiosques: 14h às 20h
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Alimentação e Lazer: 11h às 21h
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Supermercado (EPA): 8h às 20h
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Farmácias: 8h às 20h
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Academia (Smart Fit): 8h às 17h
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Cinema: Conforme a programação do Cinépolis
BH Shopping
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Lojas e Quiosques: 14h às 20h
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Alimentação: 11h às 22h
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Supermercado (Carrefour): 8h às 21h
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Lazer: HotZone das 12h às 21h
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Farmácias e Drogarias: Funcionamento normal
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Cinema: Conforme a programação do Cinemark
Portal Auto Shopping
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Funcionamento geral: 9h às 13h
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Caso deseje ir aos cinemas ou usar serviços específicos de lazer e academias, vale a pena conferir os canais oficiais de cada shopping para eventuais atualizações de última hora na programação.