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FERIADO PROLONGADO

Confira a programação dos shoppings de BH no feriado de Finados

Estabelecimentos divulgam horários especiais para o funcionamento de lojas, praças de alimentação, cinemas e supermercados na capital mineira durante o dia 2 de novembro

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
29/10/2026 18:06

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Confira o horário especial dos shoppings em Belo Horizonte para o feriado de finados
Confira o horário especial dos shoppings em Belo Horizonte para o feriado de finados crédito: Divulgação

O feriado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2/11), altera a rotina e os horários de funcionamento do comércio e dos centros de compras em Belo Horizonte. Para quem pretende aproveitar a folga para fazer compras, passear com a família ou curtir as opções de lazer, gastronomia e cinema, é importante ficar atento aos horários especiais adotados por cada shopping.

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Para ajudar você a se programar, reunimos abaixo os horários de funcionamento dos principais shoppings de Belo Horizonte durante o feriado.

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Boulevard Shopping

  • Lojas e Quiosques: 14h às 20h

  • Praça de Alimentação: 11h às 21h

  • Restaurantes: 11h às 22h

  • Supermercado (Carrefour): 8h às 21h

  • Drogarias: Drogaria Araújo das 9h às 23h | Droga Raia das 8h às 21h

  • Cinema: Conforme a programação oficial

Shopping Cidade

  • Lojas e Quiosques: 10h às 16h

  • Alimentação: 11h às 21h

  • Supermercados BH: 8h às 14h

  • Drogaria Araujo: 10h às 21h

  • Academia (Smart Fit): 8h às 17h

  • Lazer: Vila Trampolim das 10h às 20h

  • Cinema: Conforme a programação do Cineart

Shopping Del Rey

  • Lojas e Quiosques: 14h às 20h

  • Alimentação: 11h às 22h

  • Supermercado (Supernosso): 8h às 21h

  • Drogarias: Drogaria Araujo das 8h às 22h | Droga Raia das 8h às 22h

  • Lazer e Serviços: BoliXe das 10h às 01h | Smart Fit das 8h às 17h

  • Cinema: Conforme a programação do Cineart

Shopping Estação BH

  • Lojas e Quiosques: 14h às 20h

  • Alimentação e Lazer: 11h às 21h

  • Supermercado (EPA): 8h às 20h

  • Farmácias: 8h às 20h

  • Academia (Smart Fit): 8h às 17h

  • Cinema: Conforme a programação do Cinépolis

BH Shopping

  • Lojas e Quiosques: 14h às 20h

  • Alimentação: 11h às 22h

  • Supermercado (Carrefour): 8h às 21h

  • Lazer: HotZone das 12h às 21h

  • Farmácias e Drogarias: Funcionamento normal

  • Cinema: Conforme a programação do Cinemark

Portal Auto Shopping

Caso deseje ir aos cinemas ou usar serviços específicos de lazer e academias, vale a pena conferir os canais oficiais de cada shopping para eventuais atualizações de última hora na programação.

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