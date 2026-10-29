Confira a programação dos shoppings de BH no feriado de Finados

O feriado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2/11), altera a rotina e os horários de funcionamento do comércio e dos centros de compras em Belo Horizonte. Para quem pretende aproveitar a folga para fazer compras, passear com a família ou curtir as opções de lazer, gastronomia e cinema, é importante ficar atento aos horários especiais adotados por cada shopping.

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Para ajudar você a se programar, reunimos abaixo os horários de funcionamento dos principais shoppings de Belo Horizonte durante o feriado.

Boulevard Shopping

Lojas e Quiosques: 14h às 20h

Praça de Alimentação: 11h às 21h

Restaurantes: 11h às 22h

Supermercado (Carrefour): 8h às 21h

Drogarias: Drogaria Araújo das 9h às 23h | Droga Raia das 8h às 21h

Cinema: Conforme a programação oficial

Shopping Cidade

Lojas e Quiosques: 10h às 16h

Alimentação: 11h às 21h

Supermercados BH: 8h às 14h

Drogaria Araujo: 10h às 21h

Academia (Smart Fit): 8h às 17h

Lazer: Vila Trampolim das 10h às 20h

Cinema: Conforme a programação do Cineart

Shopping Del Rey

Lojas e Quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 11h às 22h

Supermercado (Supernosso): 8h às 21h

Drogarias: Drogaria Araujo das 8h às 22h | Droga Raia das 8h às 22h

Lazer e Serviços: BoliXe das 10h às 01h | Smart Fit das 8h às 17h

Cinema: Conforme a programação do Cineart

Shopping Estação BH

Lojas e Quiosques: 14h às 20h

Alimentação e Lazer: 11h às 21h

Supermercado (EPA): 8h às 20h

Farmácias: 8h às 20h

Academia (Smart Fit): 8h às 17h

Cinema: Conforme a programação do Cinépolis

BH Shopping

Lojas e Quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 11h às 22h

Supermercado (Carrefour): 8h às 21h

Lazer: HotZone das 12h às 21h

Farmácias e Drogarias: Funcionamento normal

Cinema: Conforme a programação do Cinemark

Portal Auto Shopping

Funcionamento geral: 9h às 13h Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso deseje ir aos cinemas ou usar serviços específicos de lazer e academias, vale a pena conferir os canais oficiais de cada shopping para eventuais atualizações de última hora na programação.