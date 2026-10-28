Comércio de BH poderá funcionar no feriado de Finados; veja regras

Lojas de rua e shoppings da capital mineira estão autorizados a funcionar na próxima segunda-feira (2/11), no feriado de Finados, desde que cumpram as normas trabalhistas para convocação de funcionários divulgadas nesta terça-feira (27/10) pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os lojistas que optarem pelo funcionamento com empregados deverão pagar R$ 70 de auxílio-alimentação, até o quinto dia útil do mês seguinte do feriado, além de conceder uma folga compensatória em até 75 dias após o mês da data trabalhada. A licença não poderá ser concedida em feriado ou no repouso semanal remunerado. O fornecimento do vale-transporte é obrigatório para o deslocamento do empregado.

Caso a folga não seja concedida dentro do prazo, o empregado terá direito ao pagamento de horas extras com adicional de 100%. Se houver jornada extraordinária durante o feriado, o adicional será de 70%. O empregador também deverá fornecer vale-transporte para o deslocamento do funcionário.

Horários de funcionamento

No comércio de rua, a jornada de trabalho poderá ser de até oito horas, com intervalo mínimo de uma hora. Nos shoppings e outlets, o funcionamento deverá ocorrer das 14h às 20h, com jornada de seis horas e intervalo mínimo de 15 minutos.

Os shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden são exceções e funcionarão em horário especial, das 10h às 16h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria