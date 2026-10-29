Ponto facultativo e feriado de Finados: veja o que abre e fecha

O ponto facultativo desta sexta-feira (30/10) na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em comemoração ao Dia do Servidor Público, e o feriado nacional de Finados, na próxima segunda-feira (2/11), alteram o funcionamento dos serviços municipais na capital mineira. Alguns serviços públicos terão os horários de atendimento modificados ou ficarão fechados nos dois dias, enquanto os serviços essenciais, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), mantêm o funcionamento normal. Confira o que abre e fecha em Belo Horizonte.

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Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, Samu, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionam normalmente, 24h, de sexta (30) à segunda-feira (2). Já os centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie) funciona de sexta (30) à segunda (2) das 8h às 18h. Já os Centros de referência não funcionarão.

Comércio

O comércio de Belo Horizonte está autorizado a funcionar na próxima segunda-feira (2/11), feriado de Finados, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). Os estabelecimentos que optarem por abrir com funcionários deverão pagar R$ 70 de auxílio-alimentação, fornecer vale-transporte e conceder uma folga compensatória em até 75 dias após o mês do feriado.

No comércio de rua, a jornada máxima será de oito horas, com intervalo mínimo de uma hora. Em shoppings e outlets, o expediente será de seis horas, das 14h às 20h, com intervalo mínimo de 15 minutos. Já nos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, o funcionamento será das 10h às 16h. Caso a folga compensatória não seja concedida no prazo previsto, o trabalhador terá direito ao pagamento de horas extras com adicional de 100%.

Feiras

Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte (Feira da Afonso Pena ou Feira Hippie): funcionará normalmente no domingo (1º) das 8h às 14h, com interdição de vias de 0h às 18h

Plantas e Flores (Avenida Carandaí): funciona na sexta (30), das 8h às 16h

Feira da Praça Comendador Negrão de Lima: funciona na sexta (30), das 8h às 22h

Duque de Caxias (Praça Duque de Caxias - Santa Tereza): funciona no domingo (1º, das 9h às 16h)

Lazer

Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica): abertos

Horário: das 8h às 17h (entrada até 16h)

Ingressos: venda somente nas bilheterias



Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo): aberto

Horário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h

Ingressos: adquiridos à parte na bilheteria do espaço

Parques

Todos os parques abaixo seguirão o horário de funcionamento de domingo e fecharão na terça-feira (3) para manutenção:

Parque Jacques Cousteau

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante (Colina)

Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)

Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)

Parque da Serra do Curral

Mirante do Mangabeiras

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)

Parque Rosinha Cadar

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

Parque do Bairro Planalto

Parque Municipal Mantiqueira

Bancos

As agências bancárias em Minas Gerais não terão atendimento presencial na próxima segunda-feira, 2 de novembro de 2026, devido ao feriado nacional de Finados. O atendimento presencial e as compensações bancárias tradicionais serão retomados normalmente na terça-feira, 3 de novembro.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria