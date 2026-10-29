Ponto facultativo e feriado de Finados: veja o que abre e fecha
Serviços essenciais funcionam normalmente, mas alguns serviços têm alterações
compartilhe
O ponto facultativo desta sexta-feira (30/10) na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em comemoração ao Dia do Servidor Público, e o feriado nacional de Finados, na próxima segunda-feira (2/11), alteram o funcionamento dos serviços municipais na capital mineira. Alguns serviços públicos terão os horários de atendimento modificados ou ficarão fechados nos dois dias, enquanto os serviços essenciais, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), mantêm o funcionamento normal. Confira o que abre e fecha em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Saúde
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, Samu, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionam normalmente, 24h, de sexta (30) à segunda-feira (2). Já os centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie) funciona de sexta (30) à segunda (2) das 8h às 18h. Já os Centros de referência não funcionarão.
Comércio
O comércio de Belo Horizonte está autorizado a funcionar na próxima segunda-feira (2/11), feriado de Finados, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). Os estabelecimentos que optarem por abrir com funcionários deverão pagar R$ 70 de auxílio-alimentação, fornecer vale-transporte e conceder uma folga compensatória em até 75 dias após o mês do feriado.
No comércio de rua, a jornada máxima será de oito horas, com intervalo mínimo de uma hora. Em shoppings e outlets, o expediente será de seis horas, das 14h às 20h, com intervalo mínimo de 15 minutos. Já nos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, o funcionamento será das 10h às 16h. Caso a folga compensatória não seja concedida no prazo previsto, o trabalhador terá direito ao pagamento de horas extras com adicional de 100%.
Feiras
- Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte (Feira da Afonso Pena ou Feira Hippie): funcionará normalmente no domingo (1º) das 8h às 14h, com interdição de vias de 0h às 18h
- Plantas e Flores (Avenida Carandaí): funciona na sexta (30), das 8h às 16h
- Feira da Praça Comendador Negrão de Lima: funciona na sexta (30), das 8h às 22h
- Duque de Caxias (Praça Duque de Caxias - Santa Tereza): funciona no domingo (1º, das 9h às 16h)
Lazer
- Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica): abertos
- Horário: das 8h às 17h (entrada até 16h)
- Ingressos: venda somente nas bilheterias
- Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo): aberto
- Horário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h
- Ingressos: adquiridos à parte na bilheteria do espaço
Parques
Todos os parques abaixo seguirão o horário de funcionamento de domingo e fecharão na terça-feira (3) para manutenção:
-
Parque Jacques Cousteau
-
Parque Municipal Américo Renné Giannetti
-
Parque Bandeirante Silva Ortiz
-
Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
-
Parque da Vila Pantanal
-
Parque da Vila Santa Sofia
-
Parque do Bairro Diamante (Colina)
-
Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
-
Parque do Conjunto Estrela Dalva
-
Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
-
Parque Ecológico Pedro Machado
-
Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
-
Parque Elias Michel Farah
-
Parque Municipal Tião dos Santos
-
Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
-
Parque da Matinha
-
Parque Professor Guilherme Lage
-
Parque do Bairro Jardim Leblon
-
Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
-
Parque Ecológico do Bairro Universitário
-
Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
-
Parque Nossa Senhora da Piedade
-
Parque Primeiro de Maio
-
Parque Aggeo Pio Sobrinho
-
Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
-
Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
-
Parque da Serra do Curral
-
Mirante do Mangabeiras
-
Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
-
Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
-
Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
-
Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
-
Parque Mata das Borboletas
-
Parque Mosteiro Tom Jobim
-
Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
-
Parque Rosinha Cadar
-
Parque Amílcar Vianna Martins
-
Parque Cássia Eller
-
Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
-
Parque Ecológico Renato Azeredo
-
Parque-Escola Jardim Belmonte
-
Parque Fernão Dias
-
Parque Real
-
Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
-
Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)
-
Parque Alexander Brandt
-
Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)
-
Parque do Bairro Planalto
-
Parque Municipal Mantiqueira
Bancos
As agências bancárias em Minas Gerais não terão atendimento presencial na próxima segunda-feira, 2 de novembro de 2026, devido ao feriado nacional de Finados. O atendimento presencial e as compensações bancárias tradicionais serão retomados normalmente na terça-feira, 3 de novembro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria