Três dias após temporal, Cemig restabelece energia para todos os clientes

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Três dias após o temporal que atingiu Minas Gerais no domingo (25/10), a energia elétrica foi restabelecida para todos os 641.412 clientes afetados, informou a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na manhã desta quinta-feira (29/10). A normalização foi concluída na noite de quarta-feira (28/10), após danos provocados por mais de 60 mil descargas atmosféricas e ventos de até 150 km/h.

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Em Belo Horizonte, o fornecimento para os 221.914 consumidores atingidos foi normalizado no fim da tarde de ontem. Já na Região Metropolitana e nas demais regiões do estado, os atendimentos restantes foram concluídos ao longo da noite.

Segundo a companhia, o temporal que atingiu todo o estado durante o segundo turno das Eleições 2026, está entre os eventos climáticos mais severos já enfrentados pelo sistema de distribuição da Cemig em seus 74 anos de história. Nos 774 municípios mineiros atendidos pela companhia, 641.412 clientes foram afetados.

Força-tarefa

Para recuperar a rede elétrica, a Cemig mobilizou cerca de 4.600 profissionais simultaneamente, entre eletricistas, engenheiros e equipes técnicas. Os trabalhos começaram no domingo e seguiram de forma ininterrupta até a conclusão dos atendimentos.

As equipes reconstruíram trechos da rede, substituíram equipamentos danificados, retiraram árvores e galhos que atingiram a fiação e realizaram manobras para acelerar a retomada do serviço em diferentes regiões de Minas.

Mais de 60 mil raios

A dimensão dos estragos foi registrada pelo Centro de Meteorologia da Cemig. Durante as tempestades, foram contabilizadas mais de 60 mil descargas atmosféricas, volume seis vezes superior ao esperado para uma tempestade habitual.

As rajadas de vento chegaram a 150 km/h em Patos de Minas, 105 km/h em Lavras no Sul do estado e quase 90 km/h em Belo Horizonte.

A combinação de raios, ventos fortes e queda de árvores provocou rompimento de cabos, queda de postes e destruição de estruturas da rede elétrica.

Novas interrupções

A Cemig informou que eventuais interrupções pontuais registradas a partir desta quinta (29/10) não estão relacionadas ao temporal de domingo, uma vez que todos os clientes atingidos pelo evento climático já tiveram o fornecimento restabelecido.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria