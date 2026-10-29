Finados: BH tem operação para receber mais de 80 mil pessoas nos cemitérios

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) preparou uma operação para o feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2/10). Mais de 80 mil pessoas são esperadas nos quatro cemitérios municipais da capital. Para para receber os visitantes, o órgão municipal preparou um reforço nas equipes de atendimento, limpeza, segurança e orientação, além de alterações no trânsito no entorno das necrópoles.

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Os cemitérios da Paz, da Saudade, do Bonfim e da Consolação funcionarão das 7h às 17h30. A operação é coordenada pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), com apoio da Guarda Civil Municipal, da BHTrans, da Polícia Militar e de outros órgãos municipais.

Durante o feriado, funcionários ficarão disponíveis para auxiliar na localização dos jazigos e orientar sobre pendências e regularização. O atendimento administrativo para andamento de processos, no entanto, não será realizado, pois funciona apenas em dias úteis, das 7h às 17h.

Localização de jazigos

Para facilitar a circulação dos visitantes, os cemitérios terão sinalização interna reforçada, com faixas indicativas e distribuição de mapas impressos. Também haverá cartazes com QR Code para acesso ao Sistema de Necrópoles do Município (Sinec), que permite consultar a localização das quadras e dos jazigos.

A pesquisa pode ser feita antecipadamente pela plataforma, com o nome completo e correto da pessoa sepultada.

Trânsito e acesso de veículos

A entrada de veículos será permitida conforme a capacidade de cada cemitério. A prioridade será para automóveis de familiares e amigos que acompanharão sepultamentos agendados. Em caso de lotação, o acesso poderá ser temporariamente suspenso até a normalização do fluxo.

A BHTrans fará alterações no trânsito das vias próximas aos cemitérios, com sinalização específica. A orientação é que os visitantes consultem previamente as condições de circulação e reservem mais tempo para o deslocamento.

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) também atuará na orientação de motoristas, no controle do fluxo e na fiscalização das vias de acesso. Além dos quatro cemitérios municipais, a Operação Finados abrangerá o Bosque da Esperança e o Parque da Colina.

Venda de flores e homenagens

Os visitantes poderão comprar flores naturais de comerciantes autorizados instalados na área externa dos cemitérios. A venda seguirá as regras estabelecidas pela prefeitura, e as embalagens não poderão acumular água.

Também será permitido levar flores naturais de casa. Flores artificiais são proibidas, pois podem favorecer o acúmulo de água e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Venda de jazigos perpétuos

A prefeitura também oferecerá plantão para a aquisição de concessões de jazigos perpétuos nos quatro cemitérios municipais durante o horário de funcionamento no feriado.

A concessão garante o direito de uso perpétuo do jazigo, mediante o cumprimento das obrigações legais e o pagamento da taxa correspondente.

Para adquirir uma concessão, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado em nome do interessado. O pagamento poderá ser feito à vista ou parcelado, conforme as condições estabelecidas pela fundação.

O serviço também funciona em dias úteis, presencialmente, por ordem de chegada ou mediante agendamento por telefone junto à administração do cemitério escolhido.

Monitoramento com inteligência artificial

Os cemitérios do Bonfim e da Paz contam com um projeto-piloto de inteligência artificial (IA) para identificar a presença de pessoas em áreas restritas após o horário de funcionamento.

Segundo o diretor do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), Cláudio Lima, o sistema emite alertas quando detecta pessoas nesses locais. As equipes verificam a situação e realizam abordagens quando necessário.

A tecnologia busca ampliar o monitoramento e prevenir invasões, furtos, vandalismo e outros danos ao patrimônio público. No Bonfim, a Guarda Civil Municipal também mantém uma base permanente com funcionamento 24 horas.

Endereços dos cemitérios

-Bonfim: Rua Bonfim, 1.120, bairro Bonfim. Telefone: (31) 98661-2410.

-Saudade: Rua Cametá, 585, bairro Saudade. Telefone: (31) 98738-8928.

-Paz: Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), 850, bairro Caiçara. Telefone: (31) 98338-7690.

-Consolação: Rua José Gomes Domingues, 2.000, bairro Jaqueline. Telefone: (31) 98835-3041.

Programação religiosa

A programação também conta com celebrações religiosas ao longo do dia nos quatro cemitérios municipais. Confira os horários:

-Cemitério do Bonfim: 7h, 9h, 11h, 14h e 16h.

-Cemitério da Paz: 7h30, 9h, 11h, 14h e 15h30.

-Cemitério da Saudade: 7h, 9h, 11h, 13h, 15h e 17h.

-Cemitério da Consolação: 8h, 10h e 15h.

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Funerárias parceiras também oferecerão serviços de acolhimento, como distribuição de água e aferição de pressão arterial.