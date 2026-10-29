Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Jovem pega celular de amigo para tirar foto e descobre ter sido estuprada

Ao acessar a galeria do aparelho, a vítima encontrou fotos do crime; homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/10/2026 18:11

compartilhe

×
Viatura branca com listras azuis, amarelas e vermelhas da PMMG
Policiais militares prenderam o homem horas depois de receber a denúncia crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Uma jovem, de 18 anos, descobriu ter sido estuprada pelo próprio amigo, um homem de 32 anos, enquanto dormia, após encontrar fotos do crime no celular dele. Os dois dividiam um apartamento, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela viu as imagens quando pediu o aparelho emprestado para tirar fotos, nessa quarta-feira (28/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a polícia, ela descobriu os arquivos após tirar uma selfie e acessar a galeria de fotos do celular. Nos registros, ela aparece com a calcinha abaixada, enquanto era estuprada. Ela estava desacordada no momento.

A vítima também verificou que as imagens eram de 6 de outubro, quando havia saído com amigas. A jovem se lembra de que, ao retornar para casa, adormeceu no sofá.

Leia Mais

De acordo com o boletim de ocorrência, após encontrar o conteúdo e dizer que chamaria a polícia, a jovem foi segurada com força pelo braço pelo homem, que pediu perdão e implorou para não ser denunciado. A moça acionou a PM, e em seguida, o suspeito deixou o apartamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os militares conseguiram localizá-lo horas depois. Ele relatou aos policiais que havia perdido o celular e, ao justificar o crime, afirmou que "quando consome cachaça não se recorda das próprias ações". O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e violência doméstica.

Tópicos relacionados:

crime estupro gerais jovem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay