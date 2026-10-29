Jovem pega celular de amigo para tirar foto e descobre ter sido estuprada

Uma jovem, de 18 anos, descobriu ter sido estuprada pelo próprio amigo, um homem de 32 anos, enquanto dormia, após encontrar fotos do crime no celular dele. Os dois dividiam um apartamento, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela viu as imagens quando pediu o aparelho emprestado para tirar fotos, nessa quarta-feira (28/10).

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Segundo a polícia, ela descobriu os arquivos após tirar uma selfie e acessar a galeria de fotos do celular. Nos registros, ela aparece com a calcinha abaixada, enquanto era estuprada. Ela estava desacordada no momento.

A vítima também verificou que as imagens eram de 6 de outubro, quando havia saído com amigas. A jovem se lembra de que, ao retornar para casa, adormeceu no sofá.

De acordo com o boletim de ocorrência, após encontrar o conteúdo e dizer que chamaria a polícia, a jovem foi segurada com força pelo braço pelo homem, que pediu perdão e implorou para não ser denunciado. A moça acionou a PM, e em seguida, o suspeito deixou o apartamento.

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Os militares conseguiram localizá-lo horas depois. Ele relatou aos policiais que havia perdido o celular e, ao justificar o crime, afirmou que "quando consome cachaça não se recorda das próprias ações". O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e violência doméstica.