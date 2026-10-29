CRLV 2026 em MG passa a ser obrigatório para todos em 1º de novembro

A partir deste domingo (1º/11), a exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao exercício de 2026 passa a vigorar de forma plena para 100% da frota registrada em Minas Gerais. A data marca o encerramento do calendário estadual de regularização, com o vencimento do prazo para os veículos cujas placas terminam em 7, 8, 9 e 0. Transitar pelas vias públicas com veículo não licenciado pode gerar multas e remoção do automóvel. De acordo com dados atualizados, cerca de 29% da frota total ainda está inadimplente.

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A cobrança do documento atualizado começou de forma escalonada no segundo semestre deste ano. Os proprietários de veículos com finais de placa 1, 2 e 3 tiveram até o final de agosto para se adequar, com a exigência passando a valer em 1º de setembro. Já os motoristas com placas terminadas em 4, 5 e 6 precisaram regularizar a situação até o fim de setembro, tornando a cobrança obrigatória a partir de 1º de outubro. Agora, com a inclusão do último grupo, o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e os órgãos de fiscalização passam a exigir o documento de 2026 em blitzes e abordagens em todo o território mineiro.

De acordo com o balanço mais recente do Detran-MG, dos 13.988.007 veículos registrados no estado, cerca de 71% (o equivalente a 9.951.827 unidades) já estão com a documentação do exercício corrente inteiramente quitada e em dia. No entanto, o volume de inadimplentes ainda impressiona: 4.036.180 veículos (ou 28,85%) circulam ou estão cadastrados em Minas sem o licenciamento de 2026. Além disso, do total de inadimplentes, 2.150.861 veículos tiveram seu último licenciamento emitido em um período recente, entre os anos de 2021 e 2025. Já outra parte - composta por 1.885.319 veículos - encontra-se em situação irregular desde antes de 2020.

Multa e apreensão

Circular com veículo não licenciado é considerado infração gravíssima. Caso um motorista seja flagrado por autoridades ou agentes de trânsito em fiscalizações de rotina, receberá uma penalidade financeira no valor de R$ 293,47, além do acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além desse prejuízo, a legislação prevê como medida administrativa, a remoção imediata do veículo para um pátio credenciado. O automóvel permanece apreendido até que o proprietário promova a quitação de todos os débitos pendentes - incluindo tributos, multas e custos de reboque e diárias de permanência no pátio -, além da efetiva atualização e liberação do CRLV no sistema.

Como consultar pendências

Antes de tentar emitir o novo documento, o proprietário deve verificar se há pendências administrativas ou financeiras que travam a emissão do licenciamento. A consulta é totalmente gratuita e pode ser feita online, dispensando o deslocamento presencial a unidades de atendimento. Para conferir o extrato do veículo, o cidadão deve acessar o Portal de Serviços do Detran-MG, ir até a aba “Veículos” e selecionar a opção “Consultar a situação do veículo”. O acesso exige a autenticação por meio da conta do portal único Gov.br.

A plataforma exibe um diagnóstico completo sobre o cadastro do bem, apontando a existência de eventuais multas de trânsito já vencidas, autuações em andamento, restrições financeiras, impedimentos administrativos, alertas de recall pendentes de atendimento junto às montadoras, além da situação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) - cujo valor fixado para o exercício de 2026 é de R$ 35,62. O CRLV 2026 só é liberado para emissão quando todos os débitos estiverem quitados e devidamente compensados no sistema do departamento de trânsito.

O Detran-MG faz um alerta para que os motoristas fiquem atentos a tentativas de fraudes. Na hora de efetuar os pagamentos das taxas de licenciamento ou IPVA via Pix ou boleto, o motorista deve utilizar estritamente os canais e sites oficiais do governo estadual e verificar o nome do beneficiário na tela do banco antes de confirmar a transação financeira. Caso o cidadão enfrente dificuldades operacionais no acesso aos sistemas, a recomendação é utilizar o serviço “Fale Conosco”, disponível nas páginas oficiais do órgão.

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Passo a passo para emitir o CRLV

A emissão do certificado ocorre sem custos adicionais. O antigo papel-moeda de cor verde foi totalmente substituído pela versão digital, que possui a mesma validade jurídica e traz a tecnologia do QR Code para verificação instantânea de autenticidade pelas forças policiais.