Rodoviária de BH terá 60 viagens extras para atender passageiros no feriado

A Rodoviária de Belo Horizonte deve receber cerca de 108,3 mil passageiros durante o feriado de Finados da próxima segunda-feira (2/11), entre sexta-feira (30/10) e terça-feira (3/11). A estimativa é de 55.892 embarques e 52.404 desembarques no período. Para atender à demanda, as empresas de transporte rodoviário programaram cerca de 60 partidas extras.

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Segundo a Terminais BH, concessionária responsável pelo terminal, a previsão representa um crescimento de 7,16% em relação à média diária de movimentação registrada neste ano. Ao longo dos cinco dias, estão previstas aproximadamente 5 mil partidas e chegadas de ônibus.

A maior movimentação de embarques deve ocorrer na sexta-feira (30), com previsão de 13.099 passageiros deixando a capital mineira. Já a segunda-feira (2), Dia de Finados, deve concentrar o maior número de desembarques, com estimativa de 11.445 chegadas a Belo Horizonte.

Aumento na movimentação

Apesar do aumento esperado, o movimento deve ser menor que o registrado em outros feriados prolongados. Durante a operação especial da Independência, em setembro, cerca de 135,9 mil passageiros passaram pelo terminal, volume aproximadamente 20% superior à previsão para Finados.

De acordo com a diretora-executiva da Terminais BH, Vanessa Costa, a diferença está relacionada às características de cada data. Segundo ela, o feriado de 7 de Setembro tem um perfil distinto do Dia de Finados, de caráter mais religioso. Ainda assim, a concessionária preparou uma operação especial, com reforço das equipes e orientação aos passageiros.

Destinos mais procurados no feriado

Entre os destinos mineiros com maior procura estão João Monlevade, Governador Valadares, Ipatinga, Uberlândia, Juiz de Fora, Ouro Preto, Montes Claros, Varginha e Diamantina.

Nas viagens interestaduais, destacam-se São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, Goiânia e Salvador, além de cidades do interior paulista e do litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Orientações de viagem

A Terminais BH recomenda que os passageiros cheguem à rodoviária com pelo menos uma hora de antecedência, possuindo em mãos a passagem e um documento oficial original com foto. Também é importante acompanhar as condições do trânsito no entorno da estação.

O acesso às plataformas de embarque é permitido até 30 minutos antes do horário previsto para a partida. A entrada nesses espaços é restrita aos passageiros, sem acompanhantes. Quem pretende viajar com animais deve consultar previamente a empresa de ônibus para verificar as regras de transporte e a documentação necessária.

Em caso de dúvidas, o atendimento ao público funciona 24 horas por dia pelo telefone e WhatsApp: (31) 2342-2600.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.