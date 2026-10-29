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HOMENAGENS

Cemitérios de Belo Horizonte terão missas celebradas por bispos auxiliares

Santuário da Serra da Piedade, em Caeté, faz convite especial aos fiéis mineiros

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
29/10/2026 15:14 - atualizado em 29/10/2026 15:16

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Cruz no cemitério da paz em Belo Horizonte, com paisagem de árvores ao fundo
Missa presidida por dom José Otácio Oliveira Guedes será realizada no Cemitério da Paz, nas celebrações do dia de Finados crédito: Daniel Alves/FPMZB

Saudade, reverência à memória, homenagens aos entes queridos e amigos falecidos. Na segunda-feira (2), Dia de Finados, haverá missas nos cemitérios, igrejas e paróquias (veja programação) e também no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas, na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A Arquidiocese de BH divulgou, nessa quarta-feira (28), a mensagem do arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveria de Azevedo: “O Dia de Finados convida-nos a meditar sobre nossa finitude. A morte impõe-nos o luto, mas no seu reverso brilha a luz de Cristo Ressuscitado que dissipa orgulhos e soberbas, ódios e rancores. Tempo de esperança alicerçada na fé”.

No templo da Serra da Piedade, que guarda a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, haverá missas às 9h, 11h e 15h – desta vez, fazendo um convite especial com o tema “Unidos em oração pelos que amamos e já partiram”. Basta enviar o nome das pessoas queridas (falecidas) para preces durante a Missa de intercessão, a ser celebrada às 15h, na Casa da Mãe Piedade. Informações e agendamento para visita no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 

Missas nos cemitérios de BH

Cemitério da Paz

9h – Missa presidida por dom José Otácio Oliveira Guedes, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH. 

Cemitério da Glória

8h – Missa presidida por dom Nivaldo dos Santos

Parque Renascer Cemitério e Crematório

10h30 – Missa presidida por dom Nivaldo dos Santos 

Cemitério da Saudade

9h – Missa presidida por dom Edmar José da Silva

Cemitério do Bonfim

7h – Missa presidida por dom Evandro Campos Maria

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Cemitério Municipal São Miguel (Bonfim)

9h – Missa presidida por dom Joel Maria dos Santos

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