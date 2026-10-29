Cemitérios de Belo Horizonte terão missas celebradas por bispos auxiliares

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Saudade, reverência à memória, homenagens aos entes queridos e amigos falecidos. Na segunda-feira (2), Dia de Finados, haverá missas nos cemitérios, igrejas e paróquias (veja programação) e também no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas, na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Arquidiocese de BH divulgou, nessa quarta-feira (28), a mensagem do arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveria de Azevedo: “O Dia de Finados convida-nos a meditar sobre nossa finitude. A morte impõe-nos o luto, mas no seu reverso brilha a luz de Cristo Ressuscitado que dissipa orgulhos e soberbas, ódios e rancores. Tempo de esperança alicerçada na fé”.

No templo da Serra da Piedade, que guarda a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, haverá missas às 9h, 11h e 15h – desta vez, fazendo um convite especial com o tema “Unidos em oração pelos que amamos e já partiram”. Basta enviar o nome das pessoas queridas (falecidas) para preces durante a Missa de intercessão, a ser celebrada às 15h, na Casa da Mãe Piedade. Informações e agendamento para visita no site da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Missas nos cemitérios de BH

Cemitério da Paz

9h – Missa presidida por dom José Otácio Oliveira Guedes, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH.

Cemitério da Glória

8h – Missa presidida por dom Nivaldo dos Santos

Parque Renascer Cemitério e Crematório

10h30 – Missa presidida por dom Nivaldo dos Santos

Cemitério da Saudade

9h – Missa presidida por dom Edmar José da Silva

Cemitério do Bonfim

7h – Missa presidida por dom Evandro Campos Maria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cemitério Municipal São Miguel (Bonfim)

9h – Missa presidida por dom Joel Maria dos Santos