Devota se veste de Nossa Senhora Aparecida há 13 anos no dia da padroeira

A fé e a devoção à Nossa Senhora Aparecida sempre fizeram parte da vida de Maria Aparecida da Silva Santos. Essa forte ligação já começa com o seu aniversário, celebrado em 12 de outubro, o dia da padroeira do Brasil. “Para mim, já é uma data muito importante por causa disso”, diz a cabeleireira sobre a coincidência de datas.

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Em 2026, Maria Aparecida também celebra 13 anos se vestindo de Nossa Senhora Aparecida durante as festividades da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte. “Em 2013 me tornei ministra da eucaristia e minha coordenadora me convidou para me vestir de Nossa Senhora”, conta a devota, que esteve presente na missa celebrada pelo padre Elias Floriano dos Santos (pároco) às 8h desta segunda-feira (12/10). Ela não pôde estar na carreata que sucedeu este momento justamente para comemorar o seu aniversário com os familiares.

Cura

Maria Aparecida foi mãe aos 17 anos. Nova, precisou lidar com uma bronquiolite no filho de apenas seis meses. “Me falaram para fazer promessa para Nossa Senhora e eu fiz, que iria acender uma vela do tamanho dele todo ano. Ele nunca mais teve bronquilite”, conta. Ainda hoje, todos os anos ela viaja até Aparecida do Norte (SP) para acender uma vela do tamanho do filho (que hoje tem 1,80m e 33 anos).

Responsabilidade

Por todas essas razões, vestir-se da padroeira do Brasil é motivo de muita honra para Maria Aparecida. “É um orgulho muito grande, fico radiante. Faço isso com muita responsabilidade”, declara.

Muitos devotos que encontram a cabeleireira no dia 12 de outubro destacam como ela representa muito bem Nossa Senhora. “Toda vez as pessoas falam isso, eu acho que pela cor de pele mesmo e, graças a Deus, porque faço alguns trabalhos de ajudar o próximo, de dar de comer a quem tem fome, de dar de beber a quem tem sede…”, diz a devota.

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E, apesar de o dia dedicado à padroeira ser hoje, Maria Aparecida faz questão de reforçar as interferências diárias da santa em sua vida. “Eu vejo o milagre de Nossa Senhora todos os dias. Tenho só a agradecer às coisas que ela têm feito em minha vida. Gratidão imensa por ela”.

