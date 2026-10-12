Homem envolvido com o tráfico é morto a tiros em BH após discussão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem apontado como suspeito de envolvimento com o tráfico, de 29 anos, foi morto a tiros no início da noite desse domingo (11/10) na Rua Avelino Giarola, no Bairro Céu Azul, na Região Venda Nova, em Belo Horizonte. Pouco antes, ele se envolveu em uma discussão com clientes de uma adega durante a festa de inauguração do estabelecimento.

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Conforme o registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o crime ocorreu por volta das 18h25 de ontem, depois de a vítima ter discutido com outras pessoas, possivelmente por questões ligadas ao tráfico de drogas. Após o desentendimento, o homem pegou o carro – um Fiat Uno – e fez manobras perigosas na rua e ameaçou jogar o veículo contra as pessoas.

Testemunhas relataram à PM que dois homens se esconderam entre carros estacionados na Rua Luís Rodrigues Araújo e aproveitaram o momento em que a vítima saiu do carro para atirar contra ela. O homem foi atingido por disparos no tórax e na cabeça, e morreu no local do crime, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A irmã da vítima contou aos militares que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas que teria cessado a atividade há poucos dias. Ela entregou a chave do carro do irmão aos policiais, onde foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido. Segundo a PM, o homem tinha passagem por porte de arma, tráfico de drogas e resistência.

Com base nos relatos de testemunhas, foi identificado que os suspeitos de cometer o crime estavam em uma CB 300 branca. Imagens de câmera de segurança foram consultadas, mas não conseguiram identificar com clareza os suspeitos devido à distância e baixa luminosidade.

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A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e recolheu o corpo. Até o fechamento da ocorrência, ninguém havia sido localizado.