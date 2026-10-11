Homem é morto a tiros dentro de bar na Grande BH

Um homem, de 31 anos, foi morto a tiros dentro de um bar nesse sábado (10/10), no Bairro Bela Vista, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares encontraram a vítima caída no interior do estabelecimento, já sem sinais vitais e com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cabeça. A perícia foi acionada e constatou que os ferimentos estavam concentrados nessa região do corpo. Não foi possível precisar a quantidade de tiros.

O proprietário do bar relatou aos policiais que havia aproximadamente cinco pessoas no local no momento do crime. Ele estava de costas quando ouviu os disparos e correu para se abrigar em uma porta nos fundos do estabelecimento, que dá acesso a uma rua. Ainda segundo o relato, ele percebeu que se tratava de uma execução.

O homem já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2019 e possuía registros policiais por ameaça, roubo, tráfico de drogas e porte de arma. Familiares ouvidos pela PM disseram desconhecer conflitos ou envolvimento recente do homem com atividades criminosas. Eles afirmaram que ele havia abandonado essa vida havia cerca de um ano.

A companheira da vítima, com quem ele mantinha um relacionamento havia sete meses, contou que o homem trabalhava no bar do pai dela. Ela também afirmou desconhecer qualquer envolvimento dele em situações que pudessem motivar o assassinato.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido localizado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Ibirité.