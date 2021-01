Homem com longa ficha criminal é morto a tiros na porta de casa em Ibirité

Polícia encontrou ânimos exaltados no local e muitas pessoas ao redor da cena do crime (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) sozinho, sentado no portão de casa quando foi atingido por disparos de uma arma de fogo. Um homem de 27 anos que possuía uma extensa ficha criminal foi morto a tiros na porta de casa nesta quinta-feira (14/1), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Marcos Vinícios da Silva Gomes, estava, sentado no portão de casa quando foi atingido por disparos de uma arma de fogo.

No local, a PM encontrou ânimos exaltados e muitas pessoas ao redor da cena do crime. A região precisou ser isolada para perícia. De acordo com levantamento inicial, não há câmeras de segurança próximas ao lugar.

Ainda de acordo com a polícia, por medo de possíveis retaliações, a maioria dos moradores não pode colaborar com as investigações. Uma testemunha disse apenas ter visto um veículo passando em alta velocidade na rua próximo ao momento dos disparos.

Marcos morreu no local dos disparos e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ele tinha passagens pela polícia por diversos crimes, dentre eles roubo, homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira