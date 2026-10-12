MG: idosa é encontrada morta com ferimentos na cabeça dentro da sua casa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma idosa de 82 anos foi encontrada morta dentro de casa, nesse domingo (11/10), no Bairro Palmeiras, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A mulher apresentava ferimentos na cabeça, provocados por um instrumento ainda não identificado. Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido localizado ou preso.

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por um vizinho da vítima, que estranhou a ausência dela durante a manhã. Ao verificar a entrada do imóvel, ele percebeu manchas de sangue nas proximidades do portão e tentou entrar em contato com a idosa por telefone, mas não obteve resposta e, então, ligou para o neto da mulher.

Com uma escada, ele olhou por uma grade e viu a idosa caída no corredor da casa. O portão precisou ser arrombado para que pudessem entrar no imóvel, onde foi constatado que a mulher já estava morta.

Os militares observaram que o corredor onde o corpo foi encontrado também dá acesso a um bar de propriedade da vítima. Manchas de sangue foram identificadas no chão, nas paredes, em cadeiras e em objetos próximos ao corpo.

O vizinho informou aos policiais que havia visto a mulher pela última vez no sábado (10/10), no estabelecimento comercial. Segundo ele, não foram ouvidos barulhos durante a noite ou na madrugada que pudessem indicar o que aconteceu no imóvel.

Relacionamento será apurado

Testemunhas contaram à PM que a idosa mantinha um relacionamento afetivo com um mototaxista conhecido na região. Elas também relataram que a mulher costumava dizer que tinha "muito dinheiro" guardado. As informações foram registradas pela polícia, mas ainda não há confirmação sobre o que motivou o crime.

A perícia da Polícia Civil (PC) esteve no local, o corpo foi removido, e o imóvel ficou sob a responsabilidade do neto da vítima. A investigação contará com imagens de duas câmeras de segurança instaladas na avenida onde fica a casa da idosa. As gravações poderão ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte e identificar possíveis suspeitos.

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Até o fechamento da ocorrência, não foi identificado nenhum suspeito.