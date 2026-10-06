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BARBÁRIE

"Lerdo" não consegue escapar e morre espancado no Ventosa, em BH

Perícia apontou que vítima de 26 anos foi arrastada depois de morrer; autoria e motivação do crime são desconhecidas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2026 07:28 - atualizado em 06/10/2026 07:29

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Vítima foi encontrada morta na Rua João Paulo II, bairro Ventosa
Vítima foi encontrada morta na Rua João Paulo II, bairro Ventosa crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 26 anos, conhecido como “Lerdo”, foi encontrado morto com sinais de espancamento nessa segunda-feira (5/10), no Bairro Ventosa, Região Oeste de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada na Rua João Paulo II. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram a vítima caída no chão e já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte. Conforme a ocorrência, o homem apresentava diversos sinais de violência compatíveis com espancamento, entre eles o olho direito arroxeado, sangramento no rosto e escoriações nas regiões do tórax, abdômen e costas.

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Corpo teria sido arrastado

A perícia da Polícia Civil esteve no local e, segundo a PM, constatou indícios de que o corpo foi arrastado depois da morte. Por isso, ainda não é possível determinar onde o homem foi assassinado.

Moradores que preferiram não se identificar disseram aos policiais que a vítima era vista com frequência no aglomerado, onde costumava mexer no lixo e circular próximo a pontos de venda de drogas. Segundo eles, o homem não morava no bairro e não teria parentes na região.

Os moradores também afirmaram não ter ouvido gritos, barulhos de veículos ou qualquer movimentação suspeita durante a madrugada. Conforme os relatos, chovia intensamente no período.

Câmeras não registraram o crime

Durante as investigações, a Polícia Militar procurou câmeras de segurança que pudessem ajudar a esclarecer o homicídio.

Duas foram identificadas nas proximidades. Uma delas, porém, não alcançava o ponto onde o corpo foi encontrado. A outra não armazenava as imagens gravadas.

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Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e a motivação do crime é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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