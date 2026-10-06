Mulher é presa após tentar atacar a própria mãe com faca em Minas

Uma mulher de 37 anos foi presa pela Polícia Militar (PMMG) na noite de segunda-feira (5/10), em Matipó, na Zona da Mata, após uma tentativa de homicídio contra a própria mãe, de 70 anos. Segundo a PM, a suspeita teria tentado agredir a idosa e, depois, avançado contra ela com uma faca e feito ameaças de morte.



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A ocorrência foi registrada no bairro Boa Vista, após a Polícia Militar ser acionada por causa de um desentendimento entre familiares. Conforme as informações levantadas pelos militares, a mulher teria iniciado as agressões contra a mãe e, em seguida, pegado uma faca para atacá-la.

Uma pessoa que estava na residência conseguiu intervir e desarmou a suspeita antes que a idosa fosse atingida. Depois do episódio, a mulher deixou o imóvel e foi localizada posteriormente pelos policiais.

Durante a abordagem, ela confirmou aos militares que havia ido à casa da mãe portando a faca. A mulher afirmou, porém, que a intenção era apenas assustar a idosa.

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A faca utilizada na ocorrência foi apreendida. O objeto tinha uma lâmina de aproximadamente 17 centímetros. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante, foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as providências cabíveis.