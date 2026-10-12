Mulheres são presas com drone, câmeras e drogas em BH; menor é apreendido

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Duas mulheres, de 28 e 54 anos, foram presas e um adolescente, de 15, foi apreendido suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na Rua 6, durante um patrulhamento de equipes da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), nesta segunda-feira (12/10).

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Na ação, os militares apreenderam uma barra de crack com aproximadamente 1,5 kg, além de 159 pinos de cocaína, 62 buchas de maconha e quatro porções de crack. Também foram recolhidos equipamentos e materiais que, conforme o registro policial, seriam utilizados na atividade de tráfico de entorpecentes.

Entre os itens apreendidos estão três rádios comunicadores, duas balanças de precisão, quatro câmeras de monitoramento, um drone com controle remoto, um celular, um caderno de anotações e materiais utilizados para dolagem — processo de fracionamento e embalagem das drogas para a venda.

Segundo o tenente Kaio, a casa onde a ocorrência foi registrada, além de ser usada para estocagem e distribuição de drogas, era usada para monitoramento da presença policial com câmeras e drone. De acordo com o militar, antes que as viaturas da PM chegassem nas proximidades, eles já anunciavam uns aos outros via rádio.

Durante a ocorrência, os policiais também encontraram uma tornozeleira eletrônica rompida. Não há informações, até o momento, sobre a quem pertencia o equipamento ou em quais circunstâncias ele foi danificado.

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Ao fim da ação, os envolvidos e os materiais recolhidos foram apresentados às autoridades competentes para as providências legais.

