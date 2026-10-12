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APREENSÃO DE DROGAS

Dupla é presa com mais de 3 mil papelotes de cocaína em MG

Suspeitos de tráfico, de 18 e 28 anos, transportavam também 17 tabletes de maconha em um ônibus que seguia de São Paulo para a Bahia; apreensão ocorreu na MGC-135, em Montes Claros

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/10/2026 15:54

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PM segue na busca pelo agressor de 65 anos que fugiu do local.
PM realizava operação de prevenção de acidentes de trânsito e combate a criminalidade nas rodovias crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Dois homens, de 18 e 28 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas durante fiscalização em um ônibus na MGC-135, em Montes Claros, no Norte de Minas, nesse domingo (11/10). Na bagagem dos passageiros, os policiais encontraram 3.220 papelotes de cocaína e 17 tabletes de maconha.

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A apreensão ocorreu no Km 375 da rodovia, durante a Operação Padroeira do Brasil 2026. Os entorpecentes estavam escondidos em duas mochilas colocadas sob o compartimento de bagagens do ônibus, que fazia o trajeto de São Paulo (SP) para Euclides da Cunha (BA).

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Conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência, os dois homens relataram que as drogas haviam sido entregues em São Paulo e seriam transportadas até o município baiano. A origem e o destino informados pelos suspeitos serão apurados pelas autoridades. Além dos entorpecentes, dois celulares foram apreendidos durante a abordagem.

Suspeitos encaminhados à delegacia

Após a apreensão, os dois homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Plantão de Montes Claros. A abordagem foi realizada no contexto da Operação Padroeira do Brasil 2026, que tem como objetivos prevenir acidentes de trânsito e combater a criminalidade nas rodovias durante o período de movimentação nas estradas neste feriado.

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O caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC), responsável pelos procedimentos investigativos. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre os suspeitos ou sobre a possível participação de terceiros no transporte dos entorpecentes.

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