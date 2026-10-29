Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega na sexta-feira (30) para visitar BH

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Quem já esteve em Belém (PA), no Círio de Nazaré, pôde presenciar uma das maiores festas religiosas do mundo. Mas, a partir de sexta-feira (30/10), os mineiros da capital e região metropolitana poderão ficar mais perto da padroeira do estado nortista, também chamada “rainha da Amazônia”. Em extensa programação, entre celebrações e momentos de oração, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegará a Belo Horizonte, onde permanecerá até terça-feira (3/11).

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Durante os cinco dias, os fiéis terão a oportunidade de rezar diante da imagem vinda de Belém, participar de missas, seguir em procissões e integrar as visitas programadas em capelas, paróquias e santuários da Arquidiocese de BH. A chegada está prevista para 5h40, no Aeroporto de Confins, na Grande BH.

A imagem peregrina substitui a original, que está guardada na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na capital paraense. A substituta foi feita na cidade de Ortisei, no norte da Itália, no fim dos anos 1960, pelo escultor Vincenzo Giacomo Mussner, a pedido do então pároco de Nazaré e também italiano, padre Alfredo Brambilla.

Confira a programação

Programação:

30/10 – Sexta-feira

5h40 – Chegada ao aeroporto de Confins

10h30 – Visita às Pequenas Irmãs da Divina Providência

12h – Missa de acolhida na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)

15h – Missa – Paróquia de Santa Teresa e Santa Teresinha

19h30 – Missa – Paróquia Santíssima Trindade (Santa Luzia)

31/10 – Sábado

6h30 – Missa na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)

8h – Visita à Paróquia São Cristóvão

11h – Missa – Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres

15h – Missa – Santuário Arquidiocesano Schoenstatt Tabor da Liberdade (Confins)

18h – Missa – Paróquia Maria Serva do Senhor (Alípio de Melo)

1/11 – Domingo

8h – Missa – Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima

10h – Visita à Paróquia Nossa Senhora do Carmo

15h – Visita à Paróquia Divino Espírito Santo

18h – Procissão, seguida de Missa, à 19h30, na Paróquia Santa Maria de Nazaré

2/11 – Segunda-feira

8h30 – Missa – Paróquia de São Mateus

10h30 – Missa – Igreja São João Evangelista

12h30 – Visita à Casa de Maria (Aglomerado da Serra)

15h15 – Missa na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)

16h30 – Círio de Nazaré, saindo da Capela do Colégio Arnaldo em direção ao Santuário Arquidiocesano São José

18h – Missa – Santuário Arquidiocesano São José

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3/11 – Terça-feira

6h – Missa – Comunidade São Vicente de Paula (Nacional)

9h – Missa – Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)

12h – Missa – Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem

17h – Missa de despedida na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)