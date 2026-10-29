Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega na sexta-feira (30) para visitar BH
Fiéis poderão participar de missas e momentos de oração até terça-feira (3/11)
compartilhe
Quem já esteve em Belém (PA), no Círio de Nazaré, pôde presenciar uma das maiores festas religiosas do mundo. Mas, a partir de sexta-feira (30/10), os mineiros da capital e região metropolitana poderão ficar mais perto da padroeira do estado nortista, também chamada “rainha da Amazônia”. Em extensa programação, entre celebrações e momentos de oração, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegará a Belo Horizonte, onde permanecerá até terça-feira (3/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Durante os cinco dias, os fiéis terão a oportunidade de rezar diante da imagem vinda de Belém, participar de missas, seguir em procissões e integrar as visitas programadas em capelas, paróquias e santuários da Arquidiocese de BH. A chegada está prevista para 5h40, no Aeroporto de Confins, na Grande BH.
A imagem peregrina substitui a original, que está guardada na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na capital paraense. A substituta foi feita na cidade de Ortisei, no norte da Itália, no fim dos anos 1960, pelo escultor Vincenzo Giacomo Mussner, a pedido do então pároco de Nazaré e também italiano, padre Alfredo Brambilla.
Confira a programação
Programação:
30/10 – Sexta-feira
5h40 – Chegada ao aeroporto de Confins
10h30 – Visita às Pequenas Irmãs da Divina Providência
12h – Missa de acolhida na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)
15h – Missa – Paróquia de Santa Teresa e Santa Teresinha
19h30 – Missa – Paróquia Santíssima Trindade (Santa Luzia)
31/10 – Sábado
6h30 – Missa na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)
8h – Visita à Paróquia São Cristóvão
11h – Missa – Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres
15h – Missa – Santuário Arquidiocesano Schoenstatt Tabor da Liberdade (Confins)
18h – Missa – Paróquia Maria Serva do Senhor (Alípio de Melo)
1/11 – Domingo
8h – Missa – Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima
10h – Visita à Paróquia Nossa Senhora do Carmo
15h – Visita à Paróquia Divino Espírito Santo
18h – Procissão, seguida de Missa, à 19h30, na Paróquia Santa Maria de Nazaré
2/11 – Segunda-feira
8h30 – Missa – Paróquia de São Mateus
10h30 – Missa – Igreja São João Evangelista
12h30 – Visita à Casa de Maria (Aglomerado da Serra)
15h15 – Missa na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)
16h30 – Círio de Nazaré, saindo da Capela do Colégio Arnaldo em direção ao Santuário Arquidiocesano São José
18h – Missa – Santuário Arquidiocesano São José
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
3/11 – Terça-feira
6h – Missa – Comunidade São Vicente de Paula (Nacional)
9h – Missa – Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)
12h – Missa – Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem
17h – Missa de despedida na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)