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VISITA SANTA

Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega na sexta-feira (30) para visitar BH

Fiéis poderão participar de missas e momentos de oração até terça-feira (3/11)

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
29/10/2026 14:06 - atualizado em 29/10/2026 15:06

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Moradores da Grande Belo Horizonte poderão acompanhar a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré neste final de semana
Moradores da Grande Belo Horizonte poderão acompanhar a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré neste final de semana crédito: Arquidiocese de Belo Horizonte / Divulgação

Quem já esteve em Belém (PA), no Círio de Nazaré, pôde presenciar uma das maiores festas religiosas do mundo. Mas, a partir de sexta-feira (30/10), os mineiros da capital e região metropolitana poderão ficar mais perto da padroeira do estado nortista, também chamada “rainha da Amazônia”. Em extensa programação, entre celebrações e momentos de oração, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegará a Belo Horizonte, onde permanecerá até terça-feira (3/11).

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Durante os cinco dias, os fiéis terão a oportunidade de rezar diante da imagem vinda de Belém, participar de missas, seguir em procissões e integrar as visitas programadas em capelas, paróquias e santuários da Arquidiocese de BH. A chegada está prevista para 5h40, no Aeroporto de Confins, na Grande BH. 

A imagem peregrina substitui a original, que está guardada na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na capital paraense. A substituta foi feita na cidade de Ortisei, no norte da Itália, no fim dos anos 1960, pelo escultor Vincenzo Giacomo Mussner, a pedido do então pároco de Nazaré e também italiano, padre Alfredo Brambilla.

Confira a programação 

Programação:

30/10 – Sexta-feira

5h40 – Chegada ao aeroporto de Confins
10h30 – Visita às Pequenas Irmãs da Divina Providência
12h – Missa de acolhida na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)
15h – Missa – Paróquia de Santa Teresa e Santa Teresinha
19h30 – Missa – Paróquia Santíssima Trindade (Santa Luzia) 

31/10 – Sábado

6h30 – Missa na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)
8h – Visita à Paróquia São Cristóvão
11h – Missa – Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres
15h – Missa – Santuário Arquidiocesano Schoenstatt Tabor da Liberdade (Confins)

18h – Missa – Paróquia Maria Serva do Senhor (Alípio de Melo)

1/11 – Domingo

8h – Missa – Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima
10h – Visita à Paróquia Nossa Senhora do Carmo
15h – Visita à Paróquia Divino Espírito Santo
18h – Procissão, seguida de Missa, à 19h30, na Paróquia Santa Maria de Nazaré

2/11 – Segunda-feira

8h30 – Missa – Paróquia de São Mateus
10h30 – Missa – Igreja São João Evangelista
12h30 – Visita à Casa de Maria (Aglomerado da Serra)
15h15 – Missa na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)
16h30 – Círio de Nazaré, saindo da Capela do Colégio Arnaldo em direção ao Santuário Arquidiocesano São José
18h – Missa – Santuário Arquidiocesano São José

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3/11 – Terça-feira

6h – Missa – Comunidade São Vicente de Paula (Nacional)
9h – Missa – Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)
12h – Missa – Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem
17h – Missa de despedida na Capela Curial Nossa Senhora da Conceição (Colégio Arnaldo)

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