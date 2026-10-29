Menina de 13 anos está desaparecida há 18 dias no Barreiro, em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o desaparecimento de Yara Vitória de Souza Siqueira, de 13 anos, moradora do Bairro Inconfidentes, no Barreiro, em Belo Horizonte. A família a viu pela última vez no dia 11 de outubro.

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Pelas redes sociais, uma prima da menina, Railice Bazilio, publicou um pronunciamento sobre o assunto. "Muitas pessoas estão mandando mensagem querendo saber sobre a Yara, e ela ainda não apareceu. Desde o dia 11/10 ela não deu sinal de vida", disse em vídeo nesta quinta-feira (29/10).

Segundo a familiar, os parentes tentaram contato com Yara, mas não tiveram sucesso. "Já tentamos ligar, mas parece que está desligado, não estamos conseguindo contato. Então, fomos na Polícia Civil e já está em investigação", disse a prima.

Railice destacou a gravidade da situação e mencionou um relacionamento com um rapaz que a menina tinha. "É uma coisa muito grave, ela é de menor. Quem estiver com ela, não tem um pingo de consciência. Espero que nada de grave tenha acontecido", desabafou.

Nesta tarde (29), a PCMG emitiu um comunicado sobre o caso. "A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que tramita, na Delegacia Especializada em Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, uma investigação com o objetivo de localizar a adolescente de 13 anos e esclarecer seu paradeiro".

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A PCMG solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Yara Vitória de Souza Siqueira que possa contribuir para a investigação seja repassada pelo telefone 0800-2828-197.