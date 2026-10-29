Pedaços de acrílico são encontrados em refeição de universidade em MG

Fragmentos de acrílicos foram encontrados em refeição fornecida para alunos do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSumdeMinas), no restaurante do campus de Poços de Caldas, na segunda-feira (26/10). A Polícia Civil do município investiga o caso.

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Policiais compareceram ao local e encaminhou amostras dos alimentos para análise pericial. A PCMG aguarda a conclusão dos laudos da perícia para dar prosseguimento às investigações.

Esclarecimento da universidade

De acordo com a nota de esclarecimento publicada nas redes sociais do IFSuldeMinas, assim que a universidade tomou conhecimento da ocorrência, a instituição suspendeu imediatamente o fornecimento de refeições pela empresa e providenciou marmitas de outro fornecedor, a fim de garantir a continuidade da alimentação dos estudantes.

A instituição informa que acompanhará as investigações policiais e adotará as medidas cabíveis conforme os resultados da apuração.

Nota da empresa responsável

Em nota, a TBL Serviços Ltda., empresa responsável pelo fornecimento de refeições no refeitório do campus Poços de Caldas, informou que foram adotadas providências para apurar os fatos e reforçar a segurança alimentar.

Segundo o comunicado, a presença de material plástico nos alimentos decorreu de contaminação no sal utilizado na preparação das refeições. O lote correspondente foi imediatamente retirado da produção.

Como medida preventiva, a empresa também suspendeu temporariamente o fornecimento de alimentação nos dias 27 e 28 de outubro de 2026 e determinou a substituição de todo o estoque de insumos e produtos.

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A empresa informou que ainda notificará formalmente o fabricante do insumo envolvido e adotará as medidas administrativas e judiciais cabíveis para apurar responsabilidades. Também serão intensificados os procedimentos de fiscalização, controle de qualidade e conferência dos insumos utilizados no preparo das refeições.