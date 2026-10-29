Pedaços de acrílico são encontrados em refeição de universidade em MG
Polícia Civil esteve no local e conduz investigação junto ao campus Poços de Caldas do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas)
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Fragmentos de acrílicos foram encontrados em refeição fornecida para alunos do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSumdeMinas), no restaurante do campus de Poços de Caldas, na segunda-feira (26/10). A Polícia Civil do município investiga o caso.
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Policiais compareceram ao local e encaminhou amostras dos alimentos para análise pericial. A PCMG aguarda a conclusão dos laudos da perícia para dar prosseguimento às investigações.
Esclarecimento da universidade
De acordo com a nota de esclarecimento publicada nas redes sociais do IFSuldeMinas, assim que a universidade tomou conhecimento da ocorrência, a instituição suspendeu imediatamente o fornecimento de refeições pela empresa e providenciou marmitas de outro fornecedor, a fim de garantir a continuidade da alimentação dos estudantes.
A instituição informa que acompanhará as investigações policiais e adotará as medidas cabíveis conforme os resultados da apuração.
Nota da empresa responsável
Em nota, a TBL Serviços Ltda., empresa responsável pelo fornecimento de refeições no refeitório do campus Poços de Caldas, informou que foram adotadas providências para apurar os fatos e reforçar a segurança alimentar.
Segundo o comunicado, a presença de material plástico nos alimentos decorreu de contaminação no sal utilizado na preparação das refeições. O lote correspondente foi imediatamente retirado da produção.
Como medida preventiva, a empresa também suspendeu temporariamente o fornecimento de alimentação nos dias 27 e 28 de outubro de 2026 e determinou a substituição de todo o estoque de insumos e produtos.
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A empresa informou que ainda notificará formalmente o fabricante do insumo envolvido e adotará as medidas administrativas e judiciais cabíveis para apurar responsabilidades. Também serão intensificados os procedimentos de fiscalização, controle de qualidade e conferência dos insumos utilizados no preparo das refeições.