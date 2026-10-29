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ZONA DA MATA

Perseguição termina com homem preso e 6 mil pinos de cocaína apreendidos

Motorista fugiu em alta velocidade, bateu em dois veículos e quase atropelou um policial militar em Leopoldina

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
29/10/2026 10:43

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Mais de 6 mil pinos de cocaína e outras três porções da mesma droga foram apreendidas pelos militares durante um perseguição policial que terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas em Leopoldina
Mais de 6 mil pinos de cocaína e outras três porções da mesma droga foram apreendidas pelos militares durante um perseguição policial que terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas em Leopoldina crédito: PMMG/Divulgação

Uma perseguição policial terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas e a apreensão de 6.230 pinos de cocaína no Bairro Bela Vista, em Leopoldina, na Zona da Mata. Durante a fuga, o motorista bateu em uma motocicleta, atingiu outro veículo e quase atropelou um policial militar, até perder o controle da direção e colidir contra um muro.

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A perseguição nessa quarta-feira (28/10) se iniciou quando os militares avistaram um veículo durante o patrulhamento e o motorista tentou escapar ao perceber a presença policial. Segundo a corporação, ele dirigiu em alta velocidade e desobedeceu às ordens de parada.

Ao tentar fugir, o homem colidiu com uma motocicleta, atingiu outro carro e quase atropelou um dos militares. A perseguição terminou quando ele perdeu o controle da direção e bateu contra um muro. Em seguida, foi alcançado e preso pelos policiais.

Mais de 6 mil pinos de cocaína

Na ocorrência, os militares apreenderam 6.230 pinos de cocaína e outras três porções da mesma droga. Também foram recolhidos quatro barras e 30 tabletes de maconha, 43 gramas de ICE e 84 comprimidos de ecstasy.

Além dos entorpecentes, a equipe apreendeu uma balança de precisão e um aparelho celular.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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