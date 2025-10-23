Assine
VIA DUTRA

Perseguição policial causa acidentes, deixa um morto e engarrafamento

Táxi em fuga de blitz da Polícia Federal bateu na contramão; pouco depois, por causa do trânsito pesado, três carretas bateram na Via Dutra, que liga RJ a SP

BU
Bia Urgal - Rádio Tupi
BU
Bia Urgal - Rádio Tupi
Repórter
23/10/2025 09:11

Engarrafamento na Via Dutra
Engarrafamento na Via Dutra crédito: Cyro Neves / Super Rádio Tupi

Uma perseguição policial na madrugada desta quinta-feira (23) provocou dois acidentes graves e deixou um morto na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí (RJ), no sul do estado. A sequência de colisões ocorreu porque um taxista, de 41 anos, transportando cerca de 65 kg de cocaína e quatro de skunk, fugiu de uma abordagem da Polícia Federal.

Segundo a PF, o motorista desobedeceu a ordem de parada em uma barreira da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e fugiu em alta velocidade pela descida da Serra das Araras. Na perseguição, ele invadiu a pista contrária, sentido São Paulo, e trafegou na contramão até bater de frente com outro veículo que seguia regularmente.

Fuga terminou em colisão e bloqueio total da via

Carro ficou destruído em batida durante perseguição; uma pessoa morreu e trânsito engarrafou em mais de 9 km na Via Dutra
Carro ficou destruído em batida durante perseguição; uma pessoa morreu e trânsito engarrafou em mais de 9 km na Via Dutra Divulgação/PRF

Após o impacto, o suspeito tentou escapar a pé, mas foi capturado pelos agentes. As vítimas do primeiro acidente não sofreram ferimentos graves, mas a batida bloqueou parte da rodovia, causando congestionamento no trecho.

Com o trânsito parado, três carretas se envolveram em um novo acidente no km 224+900 da Dutra, também no sentido São Paulo. Segundo a concessionária RioSP, uma das carretas derramou parte da carga de granito na pista, e o engavetamento resultou na morte de um caminhoneiro.

Congestionamento chegou a 9 km na Serra das Araras

O acidente provocou a interdição total da via e um congestionamento de aproximadamente 9km. Equipes de resgate da RioSP e do Corpo de Bombeiros de Piraí foram acionadas por volta das 4h20 e prestaram atendimento no local.

Para aliviar o trânsito, a concessionária implantou sistema de mão dupla entre o km 225+300 e o km 223+500 da pista norte, enquanto realizava a limpeza e a remoção dos veículos. A RioSP orientou os motoristas a evitarem o trecho até a liberação total da rodovia.

Taxista foi autuado por tráfico e tentativa de homicídio

O suspeito, natural de São Paulo, foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas e tentativa de homicídio, na modalidade de dolo eventual, quando o condutor assume o risco de causar a morte.

