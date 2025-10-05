Polícia Militar faz homenagem ao soldado que morreu em perseguição; veja

A Polícia Militar de Minas Gerais publicou nas redes sociais, neste domingo (5/10), uma homenagem ao soldado Thiago Belizar Faustino, de 26 anos. O policial morreu em perseguição, na última sexta-feira (3/10), ao colidir contra uma caminhonete. De acordo com informações da corporação, a moto que estava sendo perseguida pelo soldado fez uma manobra que provocou o acidente.

Na homenagem ao soldado, foram inseridas imagens do velório e enterro que ocorreram neste domingo. O vídeo mostra o caixão de Thiago sendo coberto com uma bandeira do Brasil e a presença de colegas de farda e familiares emocionados. Fotos do soldado também foram inseridas.

Na homenagem, Thiago foi chamado de herói. “Esposa e filhos não receberam o esposo e pai de volta, infelizmente”, mostra o vídeo.

Veja a homenagem na íntegra









Perseguição e morte

O soldado Thiago Belizar Faustino era lotado no 35º Batalhão da Polícia Militar em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde fazia patrulhamento na noite da última sexta-feira (3/10).

A PMMG informou que três jovens estavam em duas motos quando, por volta das 19h20, se depararam com a equipe de policiais que patrulhava a região do Bairro Barreiro do Amaral, também de moto. Ao se depararem com os agentes, os suspeitos fugiram em sentidos opostos, sendo perseguidos pelos militares. O soldado Thiago foi atrás de uma motocicleta com dois ocupantes.

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor de uma caminhonete Fiat Strada, que estava na Rua Gama Neto, relatou que a moto perseguida fez uma manobra que resultou no arremesso do policial contra o veículo. Ao colidir contra a caminhonete, o soldado ficou irresponsivo no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez manobras de reanimação por 40 minutos no policial, mas ele não reagiu e morreu no local.

Adolescente autuado

Um adolescente de 15 anos foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio por envolvimento na morte do militar. A informação foi dada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) neste domingo (5/10).

A PCMG informou ainda que o adolescente apreendido foi apresentado ao Ministério Público, que adotará as medidas legais cabíveis.

O jovem foi um dos três adolescentes apreendidos nesse sábado (4/10) suspeitos de envolvimento na perseguição. Os três, acompanhados de seus respectivos responsáveis legais, foram conduzidos e ouvidos na delegacia de plantão. Os outros dois adolescentes, de 14 e 15, foram ouvidos e liberados.

Os jovens eram amigos e foram presos em uma residência próxima ao local do acidente. De acordo com os registros, o trio não tem passagem pela polícia, mas tem histórico de envolvimento em “rolezinhos” com motocicletas adulteradas para manobras perigosas.

A Polícia Civil afirmou ainda que investiga o que provocou a morte do soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e que a perícia técnica da PCMG foi ao local da ocorrência.

O que são atos infracionais?

São considerados atos infracionais condutas descritas como crime ou contravenção penal cometidas por crianças ou adolescentes, que por serem menores de 18 anos são penalmente inimputáveis.