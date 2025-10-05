Morte de PM: adolescente é autuado por ato infracional e dois são liberados

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um adolescente de 15 anos foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio por envolvimento na morte do militar Thiago Belizar Faustino, de 26 anos, na última sexta-feira (3/10). A informação foi dada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) neste domingo (5/10). O jovem foi um dos três suspeitos de envolvimento na perseguição que culminou na morte do militar nesse sábado (4/10).

Os três jovens, acompanhados de seus respectivos responsáveis legais, foram conduzidos e ouvidos na delegacia de plantão. Os outros dois adolescentes, de 14 e 15, foram ouvidos e liberados.

A PCMG informou que o adolescente apreendido foi apresentado ao Ministério Público, que adotará as medidas legais cabíveis.

A corporação afirmou ainda que investiga o que provocou a morte do soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e que a perícia técnica da PCMG foi ao local da ocorrência.

Perseguição e morte

O soldado Thiago Belizar Faustino era lotado no 35º Batalhão da Polícia Militar em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde fazia patrulhamento na noite da última sexta-feira (3/10).

A PMMG informou que três jovens estavam em duas motos quando, por volta das 19h20, se depararam com a equipe de policiais que patrulhava a região do Bairro Barreiro do Amaral, também de moto. Ao se depararem com os agentes, os suspeitos fugiram em sentidos opostos, sendo perseguidos pelos militares. O soldado Thiago foi atrás de uma motocicleta com dois ocupantes.

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor de uma caminhonete Fiat Strada, que estava na Rua Gama Neto, relatou que a moto perseguida fez uma manobra intencional que arremessou o policial contra o veículo. Ao colidir contra a caminhonete, o soldado ficou irresponsivo no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez manobras de reanimação por 40 minutos no policial, mas ele não reagiu e morreu no local.

Trio apreendido

Com apoio de imagens de câmeras de segurança de ruas do bairro, a Polícia Militar conseguiu identificar os suspeitos. Os adolescentes eram amigos e foram presos em uma residência próxima ao local do acidente.

De acordo com os registros, o trio não tem passagem pela polícia, mas tem histórico de envolvimento em “rolezinhos” com motocicletas adulteradas para manobras perigosas.

Ainda segundo a Polícia Militar, os três adolescentes pilotavam motocicletas da marca Shineray adulteradas e tinham prática em manobrar o veículo.

O que são atos infracionais?

São considerados atos infracionais condutas descritas como crime ou contravenção penal cometidas por crianças ou adolescentes, que por serem menores de 18 anos são penalmente inimputáveis.