Assine
overlay
Início Galeria
PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Carro cai sobre três casas ao fugir de perseguição policial; veja fotos

Motorista sofreu ferimentos leves; Defesa Civil foi acionada para avaliar a gravidade dos danos causados nos imóveis

Jair Amaral
ID
Ivan Drummond
Wellington Barbosa
  • O carro caiu em casas às margens da BR-381, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Grande BH
    O carro caiu em casas às margens da BR-381, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Brenda de Almeida, moradora de uma das casas onde o carro caiu
    Brenda de Almeida, moradora de uma das casas onde o carro caiu Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • O carro caiu em casas às margens da BR-381, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Grande BH
    O carro caiu em casas às margens da BR-381, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Carro ficou destruído na queda
    Carro ficou destruído na queda Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Carro ficou destruído na queda
    Carro ficou destruído na queda Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Carro ficou destruído na queda
    Carro ficou destruído na queda Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Carro ficou destruído na queda
    Carro ficou destruído na queda Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Carro ficou destruído na queda
    Carro ficou destruído na queda Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • O carro caiu em casas às margens da BR-381, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Grande BH
    O carro caiu em casas às margens da BR-381, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • O carro caiu em casas às margens da BR-381, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Grande BH
    O carro caiu em casas às margens da BR-381, no bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Grande BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
  • Placa do carro que caiu em cima das casas durante perseguição policial
    Placa do carro que caiu em cima das casas durante perseguição policial Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay