MG: idosa morre em UPA; acusação é de erro no diagnóstico

A Prefeitura de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, apura as circunstâncias da morte de uma idosa, de 71 anos. Ela deu entrada na UPA Dr. Juvenal Paiva, nessa quarta-feira (28/20), recebeu o diagnóstico de infecção urinária e morreu pouco tempo após ter alta.

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Segundo informações preliminares, ela chegou a ser atendida na unidade e recebeu o diagnóstico de infecção urinária. No entanto, logo depois de ser liberada, ela morreu. Familiares alegaram que a morte ocorreu após um infarto e apontaram negligência médica.

Posteriormente, a prefeitura municipal manifestou pesar pelo falecimento da paciente, e informou que as circunstâncias do caso estão sendo apuradas, com observância dos procedimentos legais cabíveis.

"A prefeitura informa que no decorrer da apuração dos fatos relacionados ao atendimento da paciente que veio a óbito, foram identificados novos elementos que demandaram a adoção de outras providências administrativas", disse em publicação nas redes sociais.

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A Secretaria de Saúde da cidade disse que servidores envolvidos no atendimento foram desligados. "A administração municipal seguirá apurando rigorosamente as circunstâncias do caso, com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades, adotando as medidas cabíveis em relação a todos os profissionais cuja conduta venha a ser considerada inadequada, respeitados os procedimentos legais aplicáveis”, concluiu em comunicado.