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REGIÃO METROPOLITANA

Leilão tem lotes com 290 cosméticos de O Boticário, Natura e Lancôme

Pregão on-line, para retirada em Contagem, reúne produtos de marcas consagradas divididos em cinco lotes; lances se encerram na próxima quinta-feira (5/11)

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
29/10/2026 16:08

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Leilão online com retirada em Contagem se encerra no dia 5 de novembro e reúne marcas famosas como O Boticário, Natura e Victoria’s Secret
Leilão online com retirada em Contagem se encerra no dia 5 de novembro e reúne marcas famosas como O Boticário, Natura e Victoria’s Secret crédito: Divulgação/Agência em Foco

Está aberto para lances um pregão on-line promovido pela plataforma Tudo Leilão, reunindo 291 unidades de perfumes e cosméticos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O leilão, que teve início na última segunda-feira (26/10), se encerra na próxima quinta-feira, 5 de novembro, com o primeiro lote sendo finalizado a partir das 11h. O evento oferece produtos de grandes marcas de cosméticos, como O Boticário, Natura, Eudora, Victoria’s Secret, Paris Elysees, Lancôme e Água de Cheiro, entre outras 

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Os produtos estão distribuídos em cinco lotes com quantidades entre 22 e 100 itens cada. A seleção atende tanto a consumidores finais quanto a empreendedores e revendedores, com lances iniciais que variam de R$ 589,06 a R$ 5.744,93.

Os lotes contam com itens de beleza e cuidados pessoais, incluindo colônias, perfumes, body splashes, loções hidratantes, desodorantes, shampoos, condicionadores, maquiagens e kits de presentes. 

Origem dos produtos e regras do leilão

Todos os itens do leilão não vieram diretamente da fábrica, são de processos de trocas e devoluções de clientes. A Tudo Leilão alerta que a plataforma não faz o envio dos produtos. A retirada é de responsabilidade exclusiva do arrematante, no local de exposição em Contagem (MG). Além disso, os produtos não possuem garantia, os lotes são vendidos no estado em que se encontram e o pagamento deve ser realizado à vista.

 

Devido ao aumento de golpes digitais - com sites falsos e perfis enganosos -, a plataforma recomenda a consulta obrigatória ao edital. Antes de efetuar lances, o consumidor deve verificar o registro do leiloeiro oficial na Junta Comercial do Estado e utilizar apenas os canais oficiais do leilão.

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