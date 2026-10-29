Polícia prende último suspeito de grupo de agiotagem e tortura na Grande BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu o último foragido, de 35 anos, da operação Gargântua, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte (BH), na madrugada desta quinta-feira (29/10). A ação da corporação busca desmantelar uma organização envolvida em agiotagem, extorsão, sequestro, lavagem de dinheiro e outros crimes.

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Deflagrada no dia 20 de agosto, a operação tem sido conduzida pelo Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), por meio da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Segundo a PCMG, o inquérito resultou no indiciamento de 15 pessoas. Até este momento, sete investigados estão presos e outros quatro respondem ao processo em liberdade.

Desde o início da operação, os policiais apreenderam cerca de R$ 170 mil em dinheiro, três armas de fogo, munições e carregadores. Foram recolhidos relógios, joias, um bloqueador de sinal eletrônico, um contador de cédulas, máscaras, uniformes camuflados, um soco-inglês, uma faca e um taco de beisebol.

O bloqueador de sinal chamou a atenção dos investigadores. Uma das hipóteses levantadas pela corporação é a de que o equipamento pudesse ser usado para dificultar pedidos de socorro e impedir que a polícia fosse chamada durante as situações de violência e tortura.

O rastreamento dos patrimônios dos grupos mostraram que alguns bens não estavam incluídos inicialmente no pedido de bloqueio judicial. A PCMG apresentou representação complementar, que bloqueou outros três imóveis, em Capitólio, no Sul de Minas; Vespasiano e São José da Lapa, ambas na Grande BH. Os imóveis somados são avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões.

Foram localizados cerca de R$ 200 mil em contas bancárias de uma empresa investigada, suspeita de ser usada como fachada.

No decorrer das apurações, 11 veículos foram identificados – nove carros e duas motos – avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão.

Segundo a PCMG, após a prisão do investigado, a corporação permanece cumprindo com as determinações judiciais relacionadas à operação.

Histórico

A operação Gargântua foi deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais em agosto deste ano e busca desarticular uma organização criminosa, que exercia agiotagem, extorsão, tortura e homicídio, além de associação ao tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas de fogo. O grupo também é acusado de lavagem de dinheiro.

Para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão, foram mobilizados mais de 80 policiais civis do DEOESP e teve o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e do Comando de Operações Especiais.

A rede criminosa mantinha sua base operacional no município de São José da Lapa, na Região Metropolitana da capital, mas estendia sua atuação para outras cidades estratégicas do estado, como Vespasiano, Contagem, Belo Horizonte e Capitólio.

De acordo com a PCMG, a ação resultou na retirada de circulação de armas de fogo, simulacros e mais de 90 munições de uso restrito, além da localização de joias, uma máquina de contar cédulas e cerca de R$170 mil em dinheiro vivo. A estrutura do grupo também foi atingida com o recolhimento de lanchas e nove veículos, entre automóveis e motocicletas.

Tortura de vítimas

A brutalidade das cobranças revela o grau de perigo do grupo, que captava clientes por meio de abordagem das pessoas de porta em porta, por meio da entrega de cartões de ofertas de dinheiro fácil.

Com juros abusivos, os suspeitos usavam máscaras e fardas semelhantes às do Exército para invadir residências, intimar parentes e submeter as vítimas a sessões de tortura física e psicológica. Em episódios de violência, chegaram a amputar membros dos devedores e a filmar as agressões para espalhar os vídeos e intimidar outros clientes devedores. (Com informações de Cauê Siwek)

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.