Operação Poeira Branca desmonta esquema de tráfico disfarçado em loja

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou a Operação Poeira Branca em Ipanema, no Vale do Rio Doce. A ação desarticulou uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico que atuava de maneira estruturada e contínua no município.

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A ofensiva ocorreu no dia 13 de outubro, executada pela 2ª Promotoria de Justiça de Ipanema e pela Polícia Militar. Durante os trabalhos, as equipes cumpriram três mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

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Bloqueio financeiro e apreensões

O Poder Judiciário determinou medidas patrimoniais contra o grupo investigado:

bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 400 mil;

sequestro de veículos;

indisponibilidade de imóveis;

suspensão das atividades do estabelecimento comercial investigado.

No cumprimento dos mandados, os agentes recolheram entorpecentes, balança de precisão e embalagens para acondicionamento de drogas. As apreensões reuniram bens e valores ligados aos crimes:

veículo BYD Dolphin;

ciclomotor elétrico;

drone;

cerca de R$ 7 mil em espécie.

Ponto de venda disfarçado

As investigações demonstraram que um estabelecimento comercial na principal avenida da cidade funcionava, de forma dissimulada, como ponto de venda de entorpecentes. O comércio de bebidas abria regularmente ao público para manter a fachada do esquema ilícito.

Integrantes da organização recrutavam adolescentes para atuar nas atividades ilícitas. O nome da operação faz referência direta à cocaína e ao método discreto com que a substância era vendida por trás da loja.

Segundo o promotor de Justiça Rodrigo Menezes Cerqueira Santos, "A Operação Poeira Branca consolida a atuação integrada entre o Ministério Público e as forças de segurança em Ipanema, ampliando seu foco para investigação financeira e patrimonial".

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Apoio policial especializado

A operação mobilizou a equipe de Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) do 11º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Manhuaçu. A execução das ordens contou também com a atuação de militares do 62º Batalhão da Polícia Militar, de Caratinga.