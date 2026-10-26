Operação Poeira Branca desmonta esquema de tráfico disfarçado em loja
Ação coordenada do MPMG bloqueia bens e apreende veículos em Ipanema. Investigações detalham como loja de fachada movimentava grande esquema
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O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou a Operação Poeira Branca em Ipanema, no Vale do Rio Doce. A ação desarticulou uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico que atuava de maneira estruturada e contínua no município.
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A ofensiva ocorreu no dia 13 de outubro, executada pela 2ª Promotoria de Justiça de Ipanema e pela Polícia Militar. Durante os trabalhos, as equipes cumpriram três mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.
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Bloqueio financeiro e apreensões
O Poder Judiciário determinou medidas patrimoniais contra o grupo investigado:
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bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 400 mil;
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sequestro de veículos;
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indisponibilidade de imóveis;
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suspensão das atividades do estabelecimento comercial investigado.
No cumprimento dos mandados, os agentes recolheram entorpecentes, balança de precisão e embalagens para acondicionamento de drogas. As apreensões reuniram bens e valores ligados aos crimes:
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veículo BYD Dolphin;
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ciclomotor elétrico;
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drone;
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cerca de R$ 7 mil em espécie.
Ponto de venda disfarçado
As investigações demonstraram que um estabelecimento comercial na principal avenida da cidade funcionava, de forma dissimulada, como ponto de venda de entorpecentes. O comércio de bebidas abria regularmente ao público para manter a fachada do esquema ilícito.
Integrantes da organização recrutavam adolescentes para atuar nas atividades ilícitas. O nome da operação faz referência direta à cocaína e ao método discreto com que a substância era vendida por trás da loja.
Segundo o promotor de Justiça Rodrigo Menezes Cerqueira Santos, "A Operação Poeira Branca consolida a atuação integrada entre o Ministério Público e as forças de segurança em Ipanema, ampliando seu foco para investigação financeira e patrimonial".
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Apoio policial especializado
A operação mobilizou a equipe de Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) do 11º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Manhuaçu. A execução das ordens contou também com a atuação de militares do 62º Batalhão da Polícia Militar, de Caratinga.