Laboratório de cocaína é desmantelado; PM prende quatro pessoas

Um laboratório de refino de cocaína foi encontrado e desmantelado pela Polícia Militar nesse domingo (22/2), em Patrocínio, no Alto Paranaíba. No local, havia mais de 1 mil papelotes da droga. A operação, que terminou com a prisão de quatro pessoas, foi feita após denúncias anônimas feitas pelo Disque Denúncia Unificado (DDU 181).

As informações apontavam que um mesmo carro era utilizado para entregar drogas em vários bairros da cidade e que os entorpecentes eram preparados e armazenados em uma casa no Bairro Padre Pio.

Durante patrulhamento, o veículo suspeito foi localizado e abordado na Rua Sebastião Alves do Nascimento. Dentro do carro, os policiais encontraram 40 invólucros com substância semelhante à cocaína escondidos sob o banco do passageiro. Os ocupantes assumiram a posse do material e o motorista não tinha habilitação.

Na sequência, as equipes foram até o imóvel denunciado. Lá, os militares constataram movimentação ligada ao preparo e fracionamento de drogas e encontraram o laboratório de refino de cocaína em funcionamento.

Foram apreendidos uma espingarda calibre .12, 70 munições do mesmo calibre, 46 munições calibre .38, uma barra de pasta base de cocaína de cerca de 1kg, 1.054 papelotes prontos para venda, embalagens, cinco sacos de ácido bórico, três liquidificadores usados no preparo, materiais para refino, um caderno com anotações, cinco celulares e R$ 185 em dinheiro. O carro utilizado na distribuição também foi apreendido.

Três homens, de 18, 24 e 25 anos, e uma mulher, de 20, foram presos por tráfico de drogas, fabricação de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.