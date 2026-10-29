Novo Anel terá bloqueio total de três faixas durante a madrugada em BH

O Novo Anel Rodoviário de Belo Horizonte terá as três faixas de rolamento interditadas no sentido Rio de Janeiro/Vitória, entre o bairro Olhos D’Água e a BR-040, a partir das 23h30 desta quinta-feira (29/10). O bloqueio será necessário para o transporte de uma carga especial de grandes dimensões e tem previsão de término às 3h de sexta-feira (30/10). Durante a operação, a orientação é que os motoristas evitem o trecho e utilizem rotas alternativas.

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De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a carga tem oito metros de largura, 21 metros de comprimento e pesa 30 toneladas. Devido às dimensões do conjunto transportado, a passagem será feita em baixa velocidade, com acompanhamento de agentes da BHTrans para orientar o trânsito e garantir a segurança viária.

A interdição abrangerá as três faixas da pista no sentido Vitória, no segmento entre Olhos D’Água e a BR-040. A medida permitirá o deslocamento do veículo de grande porte pelo trecho, reduzindo os riscos durante a operação.

Motoristas devem buscar rotas alternativas



A BHTrans recomenda que os condutores evitem circular pelo Novo Anel durante o período de interdição e planejem o trajeto com antecedência. Entre as alternativas indicadas estão a BR-040, a Via Expressa, a Avenida Tereza Cristina, a Avenida Amazonas e a Via do Minério.

A escolha do caminho deve considerar o destino e as condições de circulação no momento do deslocamento. Como o bloqueio ocorrerá durante a madrugada, motoristas que costumam utilizar o trecho nesse horário também devem ficar atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.

Apesar da interdição das três faixas para a passagem da carga, as saídas convencionais do Novo Anel poderão ser utilizadas durante a operação. A previsão de liberação da pista é às 3h de sexta-feira, mas os condutores devem respeitar as orientações no local até a conclusão dos trabalhos.

Carga exige operação especial



O transporte de cargas superdimensionadas exige cuidados adicionais por causa do espaço ocupado pelo conjunto e das condições necessárias para o deslocamento seguro. Neste caso, a largura de oito metros e o comprimento de 21 metros demandam a ocupação integral das faixas no trecho previsto para a operação.

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O acompanhamento de agentes da BHTrans faz parte da organização do tráfego durante a passagem do veículo. A recomendação aos motoristas é evitar o tráfego entre Olhos D’Água e a BR-040 no sentido Rio de Janeiro/Vitória entre o início do bloqueio, às 23h30, e a previsão de encerramento, às 3h.

Serviço



Quando: das 23h30 desta quinta-feira (29/10) às 3h de sexta-feira (30/10).

Onde: Novo Anel, entre o bairro Olhos D’Água e a BR-040.

Sentido interditado: Rio de Janeiro/Vitória.

Motivo: transporte de carga especial com oito metros de largura, 21 metros de comprimento e 30 toneladas.