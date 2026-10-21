Ataques ao sistema do Pix expõem limites da segurança tradicional

A sequência de incidentes de segurança registrada no setor financeiro brasileiro entre 2025 e 2026 deixou um alerta para bancos e prestadores de serviço: autenticação, criptografia e monitoramento continuam necessários, porém não respondem sozinhos a todos os riscos das infraestruturas de pagamentos. O cenário, que inclui a referência a mais de 70 ataques identificados no período, mostra que as ameaças não ficam restritas a uma única instituição ou a um prestador de serviços específico.

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Foi a partir desse diagnóstico que a CMSW, empresa de tecnologia fundada em 1998 e especializada em infraestrutura financeira, desenvolveu o NanooK.Wall, solução que acrescenta uma camada de proteção, análise transacional e resiliência operacional aos fluxos de pagamentos instantâneos. O lançamento no Brasil acontece em 28 de outubro de 2026, às 10h (horário de Brasília), em um webinar aberto ao setor financeiro, com inscrições pela página oficial do evento .

O que os incidentes ensinaram ao setor

Uma transação pode ter características técnicas aparentemente legítimas e, mesmo assim, exigir verificações adicionais por causa do contexto em que ocorre. Os episódios recentes reforçaram, por isso, a necessidade de somar aos mecanismos tradicionais soluções capazes de examinar o contexto das operações e de apontar comportamentos incompatíveis com os padrões transacionais esperados.

A CMSW esteve entre as empresas afetadas por esse cenário e converteu os aprendizados em evolução tecnológica, revisão de controles internos e desenvolvimento de novas capacidades de proteção. O NanooK.Wall é o resultado dessa trajetória.

"Os incidentes demonstraram que a segurança dos pagamentos instantâneos precisa evoluir continuamente. Nossa responsabilidade foi transformar a experiência adquirida em conhecimento, engenharia e mecanismos adicionais de proteção. O NanooK.Wall é resultado desse processo", afirma Orli Machado, fundador e CEO da CMSW.

Proteção sobre o fluxo de mensagens

O NanooK.Wall foi concebido para funcionar como camada adicional de segurança sobre os fluxos de mensagens que ligam as instituições financeiras às infraestruturas de pagamentos. A arquitetura de proxy transparente tem o objetivo de reduzir a necessidade de alterações nos sistemas transacionais já em uso.

Na análise preventiva, a ferramenta avalia as mensagens transacionais com base em parâmetros, regras e informações contextuais, para identificar situações potencialmente suspeitas e apoiar decisões de prevenção. Cada avaliação fica registrada de forma estruturada, com os parâmetros usados e os resultados obtidos, o que facilita auditoria, investigação, monitoramento e conformidade. A solução também prevê mecanismos de tratamento de mensagens em determinados cenários de falha de comunicação ou indisponibilidade, observadas as regras técnicas e operacionais de cada sistema de pagamentos.

De acordo com a empresa, as capacidades operacionais específicas vão depender da configuração da solução, das características de cada integração e dos requisitos aplicáveis a cada arranjo de pagamentos.

O que será apresentado no webinar

A programação inclui os principais padrões observados nos incidentes de 2025 e 2026, os desafios dos mecanismos tradicionais de proteção, a evolução dos requisitos regulatórios e seus impactos para instituições e prestadores de infraestrutura, além da demonstração das funcionalidades do NanooK.Wall e de uma rodada de perguntas e respostas.

No encerramento, os participantes terão acesso à versão demo gratuita da solução, 100% funcional, sem prazo de expiração e sem custo de licença, que poderá ser instalada no ambiente da própria instituição para avaliação com o fluxo real de mensagens e transações. O evento é voltado a instituições financeiras, prestadores de serviços de tecnologia, profissionais de segurança, especialistas em pagamentos, reguladores e demais participantes do ecossistema financeiro.

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