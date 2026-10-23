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MEMÓRIAS

Príncipe Harry relembra em entrevista a última conversa com Diana e expõe o impacto da perda da mãe em sua vida: 'Eu preciso aprender a viver com isso'

Em entrevista tocante, o duque revela memórias da infância e explica como a presença marcante de sua mãe ainda transforma seus dias e pensamentos

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
23/10/2026 20:28

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Príncipe Harry relembra em entrevista a última conversa com Diana e expõe o impacto da perda da mãe em sua vida: 'Eu preciso aprender a viver com isso'
Príncipe Harry, protagonista da matéria sobre suas lembranças de Lady Diana, em um momento de contato com o público crédito: depositphotos.com / filedimage

O Príncipe Harry compartilhou lembranças sobre sua mãe, Lady Diana, e revelou detalhes sobre o último diálogo que tiveram. Durante uma visita recente a Nova York, o Duque de Sussex concedeu uma entrevista à revista americana "GQ". A declaração representou a primeira entrevista concedida pelo príncipe desde o retorno ao Reino Unido.

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Na ocasião, Harry abordou o desejo de se reconciliar com o pai e relembrou a perda que enfrentou na infância. Quase 30 anos após a morte de Lady Diana, o evento trágico continua presente nos pensamentos do filho mais novo.

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Conforme relato, o duque explicou como lida com essa memória: "Penso nela todos os dias". Ele ponderou, contudo, que o sentimento surge em momentos específicos: "Não o tempo todo. Mas às vezes penso: 'Minha vida é tão diferente agora. Imagino como seria se você ainda estivesse aqui'".

A última conversa em Balmoral

Ao refletir sobre os momentos finais com a mãe, Harry relembrou o contato telefônico ocorrido enquanto estava na Escócia. William e Harry encontravam-se hospedados no Castelo de Balmoral junto com o pai quando falaram com Diana pelo telefone pela última vez.

O duque revelou o sentimento que carrega sobre aquela chamada: "Se eu soubesse que seria nossa última conversa, aquela ligação teria sido muito diferente".

Harry também contextualizou a própria atitude diante da idade que tinha na época: "Tenho que aprender a conviver com isso. Eu tinha apenas doze anos na época. Só queria desligar o mais rápido possível para poder voltar a brincar com meus primos."

Mesmo com o passar dos anos após a perda, o Príncipe Harry declarou que ainda sente a energia de Lady Diana presente.

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O duque descreveu essa percepção sobre a mãe: "Talvez eu tenha vivido na Califórnia por muito tempo, mas às vezes sinto que ela está tentando responder às minhas perguntas. Que ela ainda está presente de alguma forma."


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