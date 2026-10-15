Lenovo conquista diversas posições de liderança e o título de Estrela em Ascensão nas avaliações do Futuro do Trabalho de 2026 realizadas pelo Information Services Group

À medida que a IA remodela o local de trabalho digital, as empresas enfrentam uma pressão crescente para aumentar a produtividade dos funcionários, enquanto reduzem a complexidade das operações de TI e controlam os custos. Uma pesquisa independente do Information Services Group (ISG) mostra que as organizações estão atendendo a estas demandas com as Soluções para Locais de Trabalho Digitais (DWS) da Lenovo, aplicando um enfoque integrado para transformar a forma como as equipes de TI gerenciam tudo, desde dispositivos e serviços de ciclo de vida até a viabilização de experiências de suporte mais automatizadas e baseadas em IA. Com as DWS, organizações em todo o mundo vêm superando modelos de suporte fragmentados e reativos, ajudando a prevenir ou resolver problemas mais cedo para reduzir a interrupção dos funcionários, e simplificando as operações, que podem ser dimensionadas conforme as necessidades dos negócios crescem.

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Esta abordagem para gerar resultados mensuráveis ??a clientes corporativos foi reconhecida pelo ISG, uma empresa líder mundial em pesquisa e consultoria de tecnologia, garantindo à Lenovo diversas posições de liderança e a designação de Estrela em Ascensão nas avaliações da ISG Provider Lens® Future of Work Services em 2026. Em um exemplo de transformação de cliente, a Lenovo ajudou uma empresa multinacional de bens de consumo a modernizar seu parque de mais de 80.000 dispositivos em todo o mundo. O projeto gerou uma redução de 20% no custo total de propriedade, demonstrando o valor comercial da integração do gerenciamento de dispositivos com os serviços corporativos em larga escala1.

“A IA está transformando o local de trabalho em uma experiência mais inteligente e conectada. À medida que as organizações se preparam para uma maior cooperação entre humanos e IA, elas precisam reduzir as interrupções e melhorar a produtividade, enquanto tornam a tecnologia em locais de trabalho mais fácil de gerenciar e mais proativa", disse Rakshit Ghura, Vice-Presidente e Diretor Geral de Soluções para Locais de Trabalho Digitais da Lenovo. "Estamos orgulhosos do reconhecimento do ISG, que reflete os resultados que a Lenovo está ajudando os clientes a alcançar para simplificar as operações de TI, controlar os custos com maior previsibilidade e oferecer melhores experiências gerais em locais de trabalho aos funcionários em escala empresarial."

A pesquisa da

ISG Provider Lens® avalia os provedores com base em estratégia, inovação, execução, portfólio, experiência do cliente e competitividade de mercado.

Reconhecimento da ISG Provider Lens® Future of Work Services em 2026

Líder – Serviços de Operações e Suporte para Locais de Trabalho Digitais, Grandes Contas (Alemanha). Leia o relatório completo do Quadrante na Alemanha aqui.

– Serviços de Operações e Suporte para Locais de Trabalho Digitais, Grandes Contas (Alemanha). Leia o relatório completo do Quadrante na Alemanha aqui. Líder – Serviços de Operações e Suporte para Locais de Trabalho Digitais, Mercado Intermediário (EUA). Leia o relatório completo do Quadrante nos EUA aqui.

– Serviços de Operações e Suporte para Locais de Trabalho Digitais, Mercado Intermediário (EUA). Leia o relatório completo do Quadrante nos EUA aqui. Líder – Serviços para Locais de Trabalho Inteligentes e Sustentáveis ??(Reino Unido)

– Serviços para Locais de Trabalho Inteligentes e Sustentáveis ??(Reino Unido) Estrela em Ascensão – Serviços de Operações e Suporte para Locais de Trabalho Digitais, Grandes Contas (Reino Unido). Leia o relatório completo do Quadrante no Reino Unido aqui.

Ao longo das avaliações, o ISG identificou pontos fortes que contribuem para os resultados dos clientes. Por exemplo, os clientes vêm reduzindo as interrupções para os funcionários e as demandas da equipe de suporte com a Plataforma de Locais de Trabalho Digitais xIQ da Lenovo. Com a análise contínua de dados de telemetria de dispositivos, interações do usuário e históricos de suporte, os clientes podem detectar riscos emergentes e agir em tempo real com soluções automatizadas antes que os problemas interrompam o trabalho. O ISG também destacou o uso da inteligência pessoal pela Lenovo para ajudar as organizações a personalizar dispositivos, aplicativos e modelos de suporte com base em funções e estilos de trabalho específicos, mantendo os funcionários produtivos.

As organizações também estão aproveitando o Lenovo Service Desk para um atendimento conversacional com IA, roteamento de chamados e assistência de agentes, a fim de resolver problemas com mais rapidez e liberar as equipes de suporte para atividades de maior valor agregado. Para simplificar a modernização de locais de trabalho e melhorar a previsibilidade de custos, os clientes utilizam o TruScale Device as a Service (DaaS) para substituir os ciclos de atualização que exigem grande investimento de capital por uma abordagem baseada em assinatura, que simplifica a gestão do ciclo de vida dos dispositivos e facilita a escalabilidade da tecnologia em locais de trabalho.

Segundo o ISG, "a Lenovo foi reconhecida como Líder em Serviços para o Futuro do Trabalho nos EUA, Reino Unido e Alemanha por seus serviços de locais de trabalho TruScale, estratégia de estágios finais preparados para IA e Plataforma de Locais de Trabalho Digitais xIQ. Ao combinar gestão do ciclo de vida, operações orientadas por análises e parcerias de ecossistema, a Lenovo está bem posicionada para oferecer resultados escaláveis ??e centrados na experiência do usuário nos locais de trabalho."

O ISG também reconheceu a Lenovo como líder por integrar a sustentabilidade às operações em locais de trabalho, em vez de tratá-la como uma iniciativa separada. Ao conectar a aquisição e a implementação com o uso, a recuperação e a geração de relatórios de dispositivos, a Lenovo ajuda os clientes a avançarem simultaneamente em suas metas de tecnologia e sustentabilidade em locais de trabalho.

Além de ocupar posições de liderança no quadrante de Serviços de Operações e Suporte para Locais de Trabalho Digitais e Serviços para Locais de Trabalho Inteligentes e Sustentáveis, a Lenovo foi nomeada uma das duas únicas Estrelas em Ascensão em Serviços para o Futuro do Trabalho para grandes contas no Reino Unido, refletindo o crescente impulso da empresa no mercado, a inovação e o investimento contínuo em serviços para locais de trabalho digitais.

Para mais informações sobre as avaliações da ISG Provider Lens®, acesse aqui.

Para mais informações sobre as Soluções para Locais de Trabalho Digitais da Lenovo, acesse aqui.

1Os resultados podem variar dependendo do ambiente e do escopo dos serviços de cada cliente.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 153º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada pela visão e "Tecnologia mais inteligente para todos", a Lenovo está implementando uma estratégia de IA Híbrida que abrange a IA Pessoal – uma IA pessoal em múltiplos dispositivos – e a IA Corporativa – ajudando clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é viabilizada pelo compromisso do grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio de IA completo full-stack, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, *edge*, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global que abrange mais de 20 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos mundial que inclui mais de 30 unidades de fabricação em 11 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional . A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa central de notícias.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014573924/pt/

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