Embarcação com cerca de 20 pessoas a bordo naufraga no interior de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma embarcação do tipo chalana, com cerca de 20 pessoas a bordo, naufragou na tarde desse domingo (11/10), no Rio Grande, em Sacramento, no Triângulo Mineiro, próximo à divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Apesar do incidente, todos os ocupantes conseguiram chegar às margens do rio em segurança, sem registro de feridos ou desaparecidos.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 14h para atender à ocorrência nas proximidades do restaurante Jaguara. Segundo informações repassadas pela Defesa Civil municipal, as pessoas já haviam deixado a embarcação e alcançado um local seguro antes da chegada das equipes de resgate.

Durante o deslocamento até o local, os militares receberam informações de que a chalana começou a afundar gradualmente enquanto navegava pelo rio. Conforme relatos de testemunhas, o incidente ocorreu em um trecho de águas rasas e próximo à margem, condições que facilitaram a saída dos ocupantes.

Todas as pessoas a bordo utilizavam coletes salva-vidas, de acordo com as informações levantadas pelos bombeiros.

Causas do naufrágio não foram identificadas

No local, a equipe conversou com testemunhas para verificar o ocorrido e confirmar se os ocupantes estavam em segurança. Como não havia vítimas em situação de risco ou que precisassem de atendimento médico, não foi necessário realizar procedimentos de salvamento aquático ou atendimento pré-hospitalar.

Os militares, no entanto, não conseguiram localizar o responsável pela embarcação durante as diligências. Por isso, não foi possível obter diretamente a versão dele sobre o incidente.

As causas do naufrágio não foram determinadas durante o atendimento dos bombeiros e permanecem sob apuração. A Polícia Militar (PM) e a Marinha do Brasil também foram acionadas.

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O Corpo de Bombeiros reforça que o uso de coletes salva-vidas e o cumprimento das normas de segurança da navegação são medidas importantes para reduzir os riscos durante passeios e outras atividades em embarcações.