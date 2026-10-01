Boomi es reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 de gestión de API

Boomi, la compañía de activación de datos para IA, anunció hoy que fue reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 de gestión de API. Según la compañía, este reconocimiento refleja su inversión sostenida en Boomi API Management, que proporciona las herramientas necesarias para convertir las API fragmentadas en una base confiable para la IA.

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Boomi Recognized as a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for API Management

Aspectos destacados

Boomi fue reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 de gestión de API. Puede acceder a una copia gratuita del informe aquí.

La compañía también es líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de plataformas de integración como servicio, en el que ha recibido esta distinción durante 12 ediciones consecutivas.

Boomi API Management ofrece una solución centralizada para gestionar todo el ciclo de vida de las API, con descubrimiento automático en pasarelas de API distribuidas, incluidas las API ocultas y las API zombi, para crear un inventario único y confiable.

La solución organiza y pone a disposición integraciones y API como herramientas gobernadas y compatibles con MCP, y centraliza todos los servidores en un único registro independiente del proveedor para que los agentes de IA puedan acceder de forma segura a los sistemas empresariales.

“Las API son la vía por la que la IA accede a los sistemas que hacen funcionar una empresa, y eso hace que la gestión de API sea un factor determinante para pasar de un proyecto piloto de IA a un programa de IA”, afirmó Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. “Nos enorgullece ser reconocidos como líderes en este ámbito. Las empresas ya no consideran la capa de las API y la de los agentes como problemas independientes, por lo que tampoco deberían tener que adquirirlas por separado. Nuestros clientes pueden gestionar ambas desde un mismo lugar y en una misma plataforma”.

Líder en visión y ejecución

Boomi API Management permite gestionar todo el ciclo de vida de las API de una organización, desde el diseño en lenguaje natural y el desarrollo sin código hasta la aplicación de políticas de seguridad y control del tráfico, además de ofrecer una implementación flexible en Boomi, la nube y pasarelas de API de terceros. Las herramientas de evaluación de seguridad y calidad, la organización y conversión de las API en productos y el análisis empresarial en tiempo real permiten mantener el inventario bajo control a medida que crece.

La compañía considera que su reconocimiento en el informe de este año refleja un cambio en la forma en que las empresas adquieren estas soluciones: en lugar de utilizar pasarelas de API independientes, buscan una gestión unificada de todas las pasarelas y los proveedores, junto con la visibilidad que necesitan los responsables para orientar mejor sus inversiones en API.

Impulso de los flujos de trabajo con agentes de IA

A medida que las organizaciones incorporan agentes de IA, las API gestionadas bajo políticas de gobierno se convierten en el medio por el que estos acceden a los sistemas empresariales. Como Boomi API Management forma parte de Boomi Enterprise Platform, junto con Boomi Agentstudio, Boomi Data Hub y Boomi Data Integration, las empresas pueden desarrollar, gestionar y supervisar estos agentes en el mismo entorno que proporciona las API, integraciones y datos que necesitan.

Recursos adicionales

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Aviso legal de Gartner

Gartner® Magic Quadrant™ for API Management, Shameen Pillai, John Santoro, Nicholas Carter, 28 de septiembre de 2026.

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Acerca de Boomi

Boomi, la compañía de activación de datos para IA, ayuda a las empresas a integrar agentes y conectar los datos en toda la organización. Su Boomi Enterprise Platform proporciona la infraestructura necesaria para avanzar en la transformación basada en agentes. La plataforma reúne en un mismo entorno el diseño y la gobernanza de agentes, la gestión de API y MCP, la integración y automatización, y la gestión de datos, lo que permite incorporar la IA de manera segura y escalable. Más de 30 000 clientes confían en Boomi, que cuenta con una red de más de 800 socios, para impulsar la agilidad, la eficiencia y la innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

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El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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Contacto de relaciones con analistas: Colin Gersch, relaciones con analistas, Boomi colin.gersch@boomi.com

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