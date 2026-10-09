Payot adota Alta Direção Criativa da agência Zero11

Payot anuncia a Zero11 como agência responsável pela estratégia criativa e de comunicação da marca no Brasil. A contratação acontece em um momento de reestruturação comercial da empresa, que busca transformar sete décadas de tradição em uma nova fase de crescimento no mercado de beleza.

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A marca, que iniciou suas atividades no Brasil em 1953, passa por uma reorganização que envolve gestão comercial, trade marketing, atualização de portfólio e expansão de canais. À frente do movimento está Gino Generoso, que assumiu a direção da empresa no início de 2026 depois de 16 anos na Belliz Company, onde liderou as áreas comercial e de trade marketing. A nova gestão mantém a estrutura familiar da companhia, mas traz uma visão de go-to-market mais integrada e agressiva. Além disso, Michele Miranda, Head de Marketing na Payot desde o início de 2026, lidera esse movimento, em conjunto com Generoso, agregando com sua ampla experiência no segmento beauty.

Com presença em mais de 3 mil pontos de venda no Brasil e atuação em perfumarias, farmácias, e-commerce e canais como Shopee e TikTok Shop, a Payot tem investido na modernização do portfólio sem abandonar os atributos que construíram sua trajetória. Um exemplo recente é a linha Payot Essencial, lançada em 2026, que reúne sete produtos com ativos de K-Beauty como PDRN de arroz, exossomos de centella asiática e duplo retinol. A empresa também ampliou sua área de trade marketing e estruturou a atuação em três frentes: execução no ponto de venda, eventos e merchandising.

Nesse contexto, a contratação da Zero11 atende a uma necessidade estratégica: alinhar a comunicação da marca ao novo momento comercial.

Experiência no segmento de beleza

Fundada em 1991, a Zero11 é uma agência independente com mais de três décadas de atuação e um portfólio que reúne mais de 300 marcas atendidas em mais de 15 segmentos. No setor de higiene pessoal, beleza e bem-estar, a agência já trabalhou com marcas como Davene, Farnese, Cloy, Explanté, ROC Dermocosmético, Salon Line e Mony.

A agência atua a partir de um modelo próprio chamado Alta Direção Criativa, que integra branding, marketing digital, SEO, conteúdo, dados e performance em um único ecossistema. O método parte da leitura profunda do comportamento do consumidor e dos desafios reais de cada cliente para transformar estratégia em criatividade com impacto mensurável.

Para a Payot, o trabalho da Zero11 envolve estratégia de marca, comunicação e presença digital, partindo de um diagnóstico estratégico que alinha posicionamento, narrativa e execução em todos os pontos de contato com o consumidor. A proposta é garantir que a comunicação acompanhe a velocidade da reestruturação comercial e traduza o novo momento da marca para o mercado.

Tradição como matéria-prima criativa

A relação entre tradição e inovação é central no desafio que a Zero11 assume com a Payot. A marca carrega 73 anos de reconhecimento no mercado brasileiro, mas precisa que esse reconhecimento se converta em preferência ativa do consumidor, especialmente em canais digitais e entre novos públicos.

Fernando Godoy, Chief Creative Officer da Zero11, com seis anos de experiência no Grupo Boticário, explica a visão da agência para o projeto: "Quando uma marca com a história da Payot decide se reinventar, o trabalho criativo não começa do zero. Começa de um repertório enorme que já existe e que precisa ser traduzido para o presente. O desafio não é apagar o passado, é torná-lo relevante para um consumidor que pesquisa em ferramentas de IA, compra pelo TikTok Shop e escolhe produtos de skincare baseado em ativos que descobriu nas redes sociais. A Alta Direção Criativa existe pra isso: ler esse cenário com profundidade e transformar essa leitura em direção clara para a marca."

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A expectativa é que o trabalho contribua para a meta de crescimento da Payot no biênio 2027-2028, período em que a empresa planeja intensificar lançamentos, expandir a presença em farmácias e fortalecer a operação nas principais plataformas digitais do país.