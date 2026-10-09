YYForce Expande o 24iFM com Publicidade de Marketplace e Lifestyle

Marco Estratégico: A expansão comercial do 24iFM abrange gestão de propriedades, serviços domésticos sob demanda e promoções de comerciantes de estilo de vida em uma única plataforma digital.

A expansão comercial do 24iFM abrange gestão de propriedades, serviços domésticos sob demanda e promoções de comerciantes de estilo de vida em uma única plataforma digital. Crescimento Digital Regional: O relatório e-Conomy SEA 2025 do Google, da Temasek e da Bain & Company previu que a economia digital do Sudeste Asiático iria ultrapassar US$ 300 bilhões em valor bruto de mercadorias em 2025.

O relatório e-Conomy SEA 2025 do Google, da Temasek e da Bain & Company previu que a economia digital do Sudeste Asiático iria ultrapassar US$ 300 bilhões em valor bruto de mercadorias em 2025. Via Comercial: As comissões de transações e as taxas de serviço, juntamente com a publicidade de comerciantes e as receitas de promoções, criam potenciais fluxos de receita digital, além das operações de IFM já existentes da YYForce.



SINGAPURA, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) (“YYForce” ou a “Empresa”), uma plataforma de gestão de força de trabalho com tecnologia de IA e provedora de gestão integrada de instalações (“IFM”) que opera na Ásia e em outras regiões, anunciou hoje a expansão comercial do 24iFM com recursos de publicidade no Marketplace de Serviços e Lifestyle (a “Expansão”). A Expansão abrange gestão de propriedades, serviços domésticos sob demanda e promoções de comerciantes em uma única plataforma digital.

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A Expansão apresenta dois potenciais canais de receita digital, além das operações de IFM já existentes da YYForce: comissões ou taxas de serviço provenientes de transações qualificadas concluídas no marketplace e receitas com publicidade e promoções dos comerciantes participantes. A geração de receita está vinculada à adesão dos usuários, às transações concluídas e aos acordos comerciais com prestadores de serviços e comerciantes.

Interface do Marketplace de Serviços e Lifestyle do 24iFM

Da Gestão de Instalações a um Marketplace de Serviços Digitais

O 24iFM integra funções que tradicionalmente eram operadas por meio de sistemas separados. A plataforma reúne as funções diárias de gestão de condomínios e instalações — incluindo reservas de instalações, registro de visitantes, formulários digitais, pagamentos e comunicações do condomínio — em um marketplace em expansão de serviços domésticos e relacionados a imóveis.

Com o Marketplace de Serviços 24iFM os usuários podem encontrar e contratar prestadores de serviços participantes. A YYForce pretende participar das atividades de serviços qualificados geradas por meio da plataforma, cobrando comissões ou taxas de serviço, sujeitas aos acordos comerciais aplicáveis.

Lifestyle Adiciona um Canal de Publicidade Digital

Além do Marketplace de Serviços, a YYForce está expandindo a experiência do 24iFM Lifestyle para conectar os usuários a comerciantes e prestadores de serviços participantes em categorias como bem-estar, educação, beleza, saúde, serviços para pets, esportes e outros segmentos de estilo de vida.

O recurso Lifestyle foi projetado para criar uma oportunidade adicional de receita baseada em publicidade. Os possíveis produtos de publicidade incluem posicionamentos de destaque para comerciantes, posições de categorias patrocinadas, campanhas promocionais e outras formas de visibilidade digital paga.

Dois Canais de Monetização em um Único Ecossistema Digital

A expansão comercial do 24iFM introduz uma arquitetura de receita digital que complementa as operações de gestão de instalações já existentes da YYForce. O Marketplace de Serviços foi projetado para gerar comissões baseadas em transações ou taxas de serviço, enquanto o Lifestyle foi projetado para gerar receita com publicidade e promoções dos comerciantes participantes.

Juntos, esses recursos visam ampliar o potencial econômico dos relacionamentos da YYForce com as propriedades, criando oportunidades para atividades comerciais digitais nas suas comunidades.

"O 24iFM amplia nosso relacionamento com as propriedades para além da gestão tradicional de instalações", afirmou Mike Fu, Presidente do Conselho e CEO da YYForce. "Ao conectar os usuários de propriedades com prestadores de serviços e comerciantes em uma plataforma digital, criamos oportunidades adicionais de receita com transações e publicidade em torno da nossa atuação já existente em IFM. A expansão visa aumentar o volume de transações comerciais no ecossistema do 24iFM."

Contexto de Mercado em Singapura e no Sudeste Asiático

Singapura é um mercado inicial para serviços digitais relacionados a imóveis. De acordo com o Departamento de Estatística de Singapura, o país contava com 381.996 condomínios e outros apartamentos em junho de 2026. Esse parque habitacional fornece contexto para os tipos de comunidades residenciais que o 24iFM foi projetado para atender, mas não representa as residências ou os clientes integrados à empresa.

A expansão do 24iFM ocorre em um contexto de crescente adesão digital na região. De acordo com o relatório e-Conomy SEA 2025 do Google, da Temasek e da Bain & Company, a economia digital do Sudeste Asiático deveria ultrapassar US$ 300 bilhões em valor bruto de mercadorias em 2025. Esse número mais amplo do mercado fornece contexto para o comércio digital regional e não é uma estimativa do mercado endereçável do 24iFM ou da receita esperada.

O escopo comercial do 24iFM está ancorado no seu ecossistema conectado a propriedades. O potencial de monetização da plataforma dependerá da adesão das comunidades residenciais e comerciais participantes, da frequência de agendamento de serviços concluídos, dos acordos comerciais com prestadores de serviços e da demanda por promoções pagas de comerciantes.

Expansão do Ecossistema 24iFM

A YYForce pretende expandir progressivamente a gama de prestadores e categorias de serviços, comerciantes e ofertas comerciais participantes disponíveis no 24iFM, com base na demanda do mercado e na adesão da plataforma.

Projetado para suportar um ecossistema em expansão, o 24iFM absorve o crescimento de usuários e prestadores de serviços sem a necessidade de contratos individuais de gestão de instalações para cada nova transação.

A comercialização do 24iFM faz parte da estratégia mais ampla da YYForce de combinar sua presença operacional com tecnologia, automação e plataformas digitais. O ecossistema do 24iFM visa ser uma camada de interação digital que conecta as operações das instalações aos serviços cotidianos e às atividades comerciais.

Fontes de Dados de Mercado

Singapore Department of Statistics, Residential Dwellings, Annual. Dados referentes ao final de junho de 2026.

Google, Temasek and Bain & Company, e-Conomy SEA 2025. Os números são projeções publicadas em 11 de novembro de 2025.



Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma plataforma de gestão de força de trabalho com base em IA e provedora de gestão integrada de instalações com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. A plataforma inteligente de soluções de força de trabalho da Empresa, YY Circle, ajuda os clientes nos setores de hospitalidade, alimentos e bebidas, varejo e outros setores de serviços a prever, planejar e otimizar a implantação da força de trabalho. No segmento de IFM da YYForce, sua plataforma de software 24iFM e seu portfólio abrangente de subsidiárias de IFM atendem clientes dos setores de hotelaria, transporte, serviços bancários e varejo, bem como instalações de uso misto.

Acompanhando a expansão das duas linhas de negócios, a Empresa vem incorporando sistematicamente recursos de IA e automação — evoluindo do suporte inteligente à decisão para uma gestão da força de trabalho cada vez mais autônoma — com o objetivo de aprimorar a qualidade do serviço, reduzir custos de implementação e impulsionar a expansão da margem a longo prazo. Listada na Nasdaq Capital Market, a YYForce está comprometida com a inovação em infraestrutura, resultados mensuráveis para os clientes e criação de valor a longo prazo.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas alterações. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, obtidas das informações atualmente disponíveis. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. As declarações de previsão incluem declarações sobre desenvolvimento, adesão, comercialização, monetização e expansão esperados do 24iFM e dos seus recursos de Marketplace de Serviços e Lifestyle. Tais declarações envolvem riscos e incertezas, e os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes incluem, entre outros, a capacidade da Empresa de atrair e reter usuários, prestadores de serviços e comerciantes na plataforma 24iFM, bem como o ritmo de adesão do mercado. Adicionalmente, pesam a dependência de parceiros terceirizados, mudanças regulatórias nos mercados de atuação, o cenário competitivo e a habilidade da Empresa em executar sua estratégia de crescimento e monetização. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, conforme alterado. A Empresa não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Contato para Investidores

Jason Zhi Yong Phua, Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Contato de Relações com Investidores

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bae56e0-73cc-40ac-bea1-b7b509318528

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9843066)