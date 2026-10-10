Entrega de troféus

Eduardo Faleiro, Paulo Augusto, Sarah Floresta, Agnes Farkasvolgyi, a paisagista Nãna Guimarães e Juliana Machado. Nãna também ganhou como melhor ambiente pelo jardim do restaurante Bárbara Dutra/divulgação

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No último dia 2, foram entregues os troféus do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores 2026, que premia os melhores ambientes da CasaCor Minas. Apesar da festa de divulgação dos resultados já ter ocorrido, os troféus não foramentregues por não terem ficado conforme o desenho do arquiteto Silvio Todeschi. Por isso, Juliana Machado, gerente-geral de Comunicação Corporativa, Marca e Relações Institucionais da ArcelorMittal, patrocinadora do troféu, decidiu fazer nova peça. A ArcellorMittal forneceu os vergalhões cortados e dobrados e a RP Mármores fez a base e finalizou a peça. Troféu aprovado e entregue em encontro na CasaCor Minas.

Aniversário com camarote



Marta Batista Ramos decidiu comemorar seu aniversário quando ficou sabendo da “motociata” que Nikolas Ferreira – deputado federal eleito com maior número de votos no país – estava promovendo na Av. Afonso Pena. Marcou um jantar no Automóvel Clube para assistir o movimento de camarote. A maioria dos convidados foi para a janela com bandeiras em punho e se “uniram” à passeata. Depois do “furdunço”, com os ânimos mais calmos, foi servido um delicioso jantar, com os pratos mais tradicionais do restaurante do Clube. Noite agradável, ótimo encontro para colocar o papo em dia. O bolo foi com motivo de futebol por causa dos quatro netos homens – filhos de Larissa e Betinho, que estavam presentes.

De primeira



O mapa do poder político em Minas Gerais deslocou seu eixo para Divinópolis, com a eleição de Cleitinho Azevedo para governador do Estado e de lideranças no Senado, na Câmara Federal (com votações massivas, diga-se) e na Assembleia Legislativa. Não é um fenômeno inédito na história mineira, marcada pela alternância regional de suas forças políticas. Desde o Império até a Velha República, cidades como Barbacena, Paracatu, Campanha, São João Del Rei e Caeté já protagonizaram importantes disputas pelo comando político estadual. Após a Segunda Guerra, isso se pulverizou um pouco. Agora, essa mobilidade de poder volta ao centro-oeste, onde Pitangui, Itapecerica e Pará de Minas também já tiveram seu momento.

50 anos Barbara Bela



As irmãs Stefania e Georgiana Mascarenhas e a prima Rosa Mascarenhas, sócias-proprietárias da Barbara Bela, receberam amigas e clientes especiais para um jantar para celebrar os 50 anos da marca. O encontro foi no restaurante A Cozinha de Sofia, e foi cheio de surpresas, a começar pela presença rara de Helen Carvalho, criadora da marca – por sinal, a única que fazia parte do Grupo Mineiro de Moda e que se mantém até hoje. O jantar foi pensado nos mínimos detalhes, por Margareth Marinho, para combinar e respeitar o DNA da marca e suas origens, já que ela foi inspirada na figura da mineira Bárbara Eliodora. O vinho servido foi o Bárbara Eliodora, produzido na vínicola homônima, de Denise Gusmão. E na saída todas as convidadas receberam de presente o livro sobre a vida dessa mulher que viveu à frente de seu tempo, escrito pela desembargadora Mônica Sifuentes. Noite perfeita.

Em Paris



Quem fez aniversário no último dia 6 foi a designer de interiores Tânia Salles. Ela comemorou a data com jantar em família, no restaurante Chez André, em Paris. O bistrô foi inaugurado em 1936, é um ambiente clássico que serve uma comida tradicional, um dos lugares preferidos do marido da aniversariante, o francês Georges Perona. O casal está viajando com o Jean Françoise, filho de George e com a namorada Isabela Andrade Garbo.

Casablanca no carnaval de 2027



O Alma Rio fez uma colaboração inédita com a Casablanca, maison parisiense que escolheu o Brasil como tema de sua coleção Spring/Summer 27. O que começou durante a Paris Fashion Week, no início deste mês, chega ao Rio de Janeiro no carnaval de 2027, quando Charaf Tajer, fundador e diretor-criativo da marca, será um dos anfitriões do Alma Rio. A Casablanca assinará as camisetas oficiais do espaço, criadas exclusivamente para convidados e anfitriões durante os desfiles na Marquês de Sapucaí. Durante a Paris Fashion Week, fizeram uma after-party exclusiva no Espace Niemeyer, edifício projetado por Oscar Niemeyer na Place du Colonel Fabien. O espaço foi o ponto de encontro entre Alma Rio e Casablanca, levando a energia do Carnaval carioca para um dos momentos mais importantes do calendário internacional da moda. Entrada gratuita com retirada de ingresso no Sympla.

Por ai...

A morte repentina do empresário Paulo Camillo Vargas Pena, ocorrida na semana passada, causou profunda comoção nos círculos sociais de BH. Filho do saudoso casal Terezinha Vargas e Paulo Camilo Pena, o convivente e ameno Paulinho construiu, ainda jovem, uma trajetória de liderança (foi presidente da TV Minas) e que, rapidamente, ganhou projeção nacional. Nos últimos anos integrava a diretoria da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).

Já está aberta a votação da 4ª edição do Prêmio Cumbucca de Gastronomia. As pessoas têm até o dia 16 para escolherem os estabelecimentos que mais gostam e os profissionais que mais admiriam na área da gastronomia de BH e do interior de Minas. Tudo pelo site do Cumbucca: cumbucca.com.br/premio

Minas não é apenas queijo e pão de queijo. O mel de florada silvestre de um apiário da Serra do Cipó acaba de ser eleito o melhor do Brasil, no 25º Congresso Brasileiro de Apicultura, em Florianópolis (SC). Produzido por Natálha Abreu Arêdes Matos, o produto se destacou entre centenas de amostras de 23 estados. Outro destaque mineiro no Congresso foi o Mel Apilima, que ficou em segundo lugar. É a delícia de um fio de mel sobre um bom naco de queijo mineiro conquistando o país.

A conhecida 'mão leve' que há anos atua nos hotéis, parece ter descoberto um novo território: os hospitais. De fato, crescem as queixas sobre o sumiço de toalhas, lençóis, pijamas, pequenos equipamentos e outros objetos levados por familiares de pacientes — tudo, aparentemente, na categoria “lembrancinha”. Individualmente, pode parecer pouca coisa, porém multiplicada por milhares de internações a 'distração' começa a pesar — e muito — no caixa das instituições. Todo cuidado ainda é pouco.

A conexão afetiva que (quase) todos temos com a padaria do bairro, está se traduzindo em cliques no concurso Padocaria – BH. A primeira fase do assunto já teve 13 mil votos dos usuários e listou 236 estabelecimentos. A ideia veio de São Paulo com Eduardo Maya e segue aberta a votação até o dia 25. Informações pelo @padocariabh no Instagram.

O poder feminino chegou com tudo na Assembleia Legislativa de Minas, com eleição de 20 deputadas. É a maior bancada composta por mulheres já eleitas para aquela casa. Certamente, um plenário atuante e mais elegante.

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Atualmente tornou-se comum a cena de comensais sendo fotografados nos restaurantes diante dos seus pedidos instagramáveis. Quase sempre o cliente pede ao garçom que registre sua experiência. O pedido é inocente, mas consome tempo dos profissionais e compromete o atendimento das demais mesas. Por isso, o estabelecimento precisa ampliar a equipe para manter a qualidade do serviço. O custo aumenta ainda mais com a compra de louças mais vistosas, flores e até novos pontos de luz no ambiente. Resumo: o instagram viraliza barato, mas visualiza caro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.