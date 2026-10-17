BH está sob alerta de chuva forte até domingo (18); saiba como se proteger
Regionais de Belo Horizonte já ultrapassaram, em 17 dias de outubro, a média de chuva esperada para todo o mês; confira o alerta na capital e como se proteger
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Belo Horizonte está sob alerta de chuva forte até a manhã de domingo (18/10), de acordo com a Defesa Civil municipal. Conforme o aviso, a capital pode enfrentar precipitações até as 8h de amanhã.
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Ainda segundo o alerta, a chuva pode vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.
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O volume de chuva acumulado na Região Centro-Sul alcançou, até a manhã deste sábado (17/10), quase o dobro da média para todo o mês de outubro, atingindo 206,2 milímetros (mm). O número é equivalente a 187,3% da média histórica mensal de 110,1 mm, segundo dados divulgados pela Defesa Civil municipal.
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O órgão recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).