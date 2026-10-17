BH está sob alerta de chuva forte até domingo (18); saiba como se proteger

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte está sob alerta de chuva forte até a manhã de domingo (18/10), de acordo com a Defesa Civil municipal. Conforme o aviso, a capital pode enfrentar precipitações até as 8h de amanhã.

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Ainda segundo o alerta, a chuva pode vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

O volume de chuva acumulado na Região Centro-Sul alcançou, até a manhã deste sábado (17/10), quase o dobro da média para todo o mês de outubro, atingindo 206,2 milímetros (mm). O número é equivalente a 187,3% da média histórica mensal de 110,1 mm, segundo dados divulgados pela Defesa Civil municipal.

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O órgão recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?