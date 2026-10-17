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CHUVA EM BH

BH está sob alerta de chuva forte até domingo (18); saiba como se proteger

Regionais de Belo Horizonte já ultrapassaram, em 17 dias de outubro, a média de chuva esperada para todo o mês; confira o alerta na capital e como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/10/2026 18:36

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Barreiro registra maior aumento de chuva nas ultimas 24 horas
Barreiro registra maior aumento de chuva nas ultimas 24 horas crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Belo Horizonte está sob alerta de chuva forte até a manhã de domingo (18/10), de acordo com a Defesa Civil municipal. Conforme o aviso, a capital pode enfrentar precipitações até as 8h de amanhã.

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Ainda segundo o alerta, a chuva pode vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

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O volume de chuva acumulado na Região Centro-Sul alcançou, até a manhã deste sábado (17/10), quase o dobro da média para todo o mês de outubro, atingindo 206,2 milímetros (mm). O número é equivalente a 187,3% da média histórica mensal de 110,1 mm, segundo dados divulgados pela Defesa Civil municipal.

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O órgão recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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