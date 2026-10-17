Inmet emite alerta de tempestade e granizo para 245 cidades em Minas
Segundo o órgão, o volume de chuvas deve ficar entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia
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Minas Gerais tem 245 cidades em alerta para tempestades e queda de granizo, neste sábado (17/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo.
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Existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Leia Mais
Veja as recomendações do Inmet:
Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja as cidades em alerta:
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Abre Campo
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Acaiaca
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Açucena
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Água Boa
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Águas Formosas
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Aimorés
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Almenara
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Alpercata
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Alto Caparaó
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Alto Jequitibá
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Alvarenga
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Alvinópolis
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Amparo do Serra
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Angelândia
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Antônio Dias
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Antônio Prado de Minas
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Araçuaí
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Araponga
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Aricanduva
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Astolfo Dutra
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Ataléia
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Barão de Monte Alto
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Barra Longa
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Belo Oriente
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Bertópolis
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Bom Jesus do Galho
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Braúnas
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Bugre
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Caiana
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Cajuri
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Campanário
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Canaã
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Cantagalo
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Caparaó
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Capelinha
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Capitão Andrade
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Caputira
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Caraí
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Carangola
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Caratinga
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Carlos Chagas
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Cataguases
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Catuji
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Central de Minas
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Chalé
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Chapada do Norte
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Coimbra
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Coluna
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Conceição de Ipanema
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Conselheiro Pena
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Coroaci
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Coronel Fabriciano
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Córrego Novo
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Crisólita
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Cuparaque
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Dionísio
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Divinésia
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Divino
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Divino das Laranjeiras
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Divinolândia de Minas
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Dom Cavati
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Dom Silvério
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Dona Eusébia
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Dores de Guanhães
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Durandé
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Engenheiro Caldas
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Entre Folhas
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Ervália
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Espera Feliz
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Estrela Dalva
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Eugenópolis
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Faria Lemos
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Felisburgo
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Fernandes Tourinho
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Ferros
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Fervedouro
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Franciscópolis
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Frei Gaspar
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Frei Inocêncio
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Frei Lagonegro
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Fronteira dos Vales
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Galiléia
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Goiabeira
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Gonzaga
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Governador Valadares
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Guanhães
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Guaraciaba
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Guarani
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Guidoval
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Guiricema
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Iapu
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Imbé de Minas
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Inhapim
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Ipaba
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Ipanema
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Ipatinga
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Itabirinha
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Itaipé
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Itamarandiba
-
Itamarati de Minas
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Itambacuri
-
Itanhomi
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Itueta
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Jacinto
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Jaguaraçu
-
Jampruca
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Jenipapo de Minas
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Jequeri
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Jequitinhonha
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Joaíma
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Joanésia
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José Raydan
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Ladainha
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Lajinha
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Laranjal
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Leopoldina
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Luisburgo
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Machacalis
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Malacacheta
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Manhuaçu
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Manhumirim
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Mantena
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Marilac
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Marliéria
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Martins Soares
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Mathias Lobato
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Matipó
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Mendes Pimentel
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Mesquita
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Minas Novas
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Miradouro
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Miraí
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Monte Formoso
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Muriaé
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Mutum
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Nacip Raydan
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Nanuque
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Naque
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Nova Belém
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Nova Era
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Nova Módica
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Novo Cruzeiro
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Novo Oriente de Minas
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Oratórios
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Orizânia
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Ouro Verde de Minas
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Padre Paraíso
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Palma
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Palmópolis
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Patrocínio do Muriaé
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Paula Cândido
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Paulistas
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Pavão
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Peçanha
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Pedra Bonita
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Pedra do Anta
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Pedra Dourada
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Periquito
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Pescador
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Piedade de Caratinga
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Piedade de Ponte Nova
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Pingo d'Água
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Pirapetinga
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Piraúba
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Pocrane
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Ponte Nova
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Ponto dos Volantes
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Porto Firme
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Poté
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Raul Soares
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Recreio
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Reduto
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Resplendor
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Rio Casca
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Rio Doce
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Rio do Prado
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Rodeiro
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Rosário da Limeira
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Rubim
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Sabinópolis
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Salto da Divisa
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Santa Bárbara do Leste
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Santa Cruz do Escalvado
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Santa Efigênia de Minas
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Santa Helena de Minas
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Santa Margarida
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Santa Maria de Itabira
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Santa Maria do Salto
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Santa Maria do Suaçuí
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Santana de Cataguases
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Santana do Manhuaçu
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Santana do Paraíso
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Santa Rita de Minas
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Santa Rita do Itueto
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Santo Antônio do Grama
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Santo Antônio do Jacinto
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São Domingos das Dores
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São Domingos do Prata
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São Félix de Minas
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São Francisco do Glória
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São Geraldo
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São Geraldo da Piedade
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São Geraldo do Baixio
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São João do Manhuaçu
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São João do Manteninha
-
São João do Oriente
-
São João Evangelista
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São José da Safira
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São José do Divino
-
São José do Goiabal
-
São José do Jacuri
-
São José do Mantimento
-
São Miguel do Anta
-
São Pedro dos Ferros
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São Pedro do Suaçuí
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São Sebastião da Vargem Alegre
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São Sebastião do Anta
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São Sebastião do Maranhão
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Sardoá
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Sem-Peixe
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Sericita
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Serra dos Aimorés
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Setubinha
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Simonésia
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Sobrália
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Taparuba
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Tarumirim
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Teixeiras
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Teófilo Otoni
-
Timóteo
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Tocantins
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Tombos
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Tumiritinga
-
Ubá
-
Ubaporanga
-
Umburatiba
-
Urucânia
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Vargem Alegre
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Vermelho Novo
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Viçosa
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