Inmet emite alerta de tempestade e granizo para 245 cidades em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Minas Gerais tem 245 cidades em alerta para tempestades e queda de granizo, neste sábado (17/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo.

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Existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Veja as recomendações do Inmet:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).





Veja as cidades em alerta: