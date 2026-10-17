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ALERTA

Inmet emite alerta de tempestade e granizo para 245 cidades em Minas

Segundo o órgão, o volume de chuvas deve ficar entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
17/10/2026 14:56

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Alerta emitido nesta quarta-feira (14) de tempestades com chuvas e ventos fortes exige preparação da casa para evitar danos e prejuízos materiais
Alerta prevê tempestades com chuvas e ventos fortes e exige preparação da casa para evitar danos e prejuízos materiais crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Minas Gerais tem 245 cidades em alerta para tempestades e queda de granizo, neste sábado (17/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. 

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Existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Leia Mais

Veja as recomendações do Inmet: 

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).


Veja as cidades em alerta:

  • Abre Campo

  • Acaiaca

  • Açucena

  • Água Boa

  • Águas Formosas

  • Aimorés

  • Almenara

  • Alpercata

  • Alto Caparaó

  • Alto Jequitibá

  • Alvarenga

  • Alvinópolis

  • Amparo do Serra

  • Angelândia

  • Antônio Dias

  • Antônio Prado de Minas

  • Araçuaí

  • Araponga

  • Aricanduva

  • Astolfo Dutra

  • Ataléia

  • Barão de Monte Alto

  • Barra Longa

  • Belo Oriente

  • Bertópolis

  • Bom Jesus do Galho

  • Braúnas

  • Bugre

  • Caiana

  • Cajuri

  • Campanário

  • Canaã

  • Cantagalo

  • Caparaó

  • Capelinha

  • Capitão Andrade

  • Caputira

  • Caraí

  • Carangola

  • Caratinga

  • Carlos Chagas

  • Cataguases

  • Catuji

  • Central de Minas

  • Chalé

  • Chapada do Norte

  • Coimbra

  • Coluna

  • Conceição de Ipanema

  • Conselheiro Pena

  • Coroaci

  • Coronel Fabriciano

  • Córrego Novo

  • Crisólita

  • Cuparaque

  • Dionísio

  • Divinésia

  • Divino

  • Divino das Laranjeiras

  • Divinolândia de Minas

  • Dom Cavati

  • Dom Silvério

  • Dona Eusébia

  • Dores de Guanhães

  • Durandé

  • Engenheiro Caldas

  • Entre Folhas

  • Ervália

  • Espera Feliz

  • Estrela Dalva

  • Eugenópolis

  • Faria Lemos

  • Felisburgo

  • Fernandes Tourinho

  • Ferros

  • Fervedouro

  • Franciscópolis

  • Frei Gaspar

  • Frei Inocêncio

  • Frei Lagonegro

  • Fronteira dos Vales

  • Galiléia

  • Goiabeira

  • Gonzaga

  • Governador Valadares

  • Guanhães

  • Guaraciaba

  • Guarani

  • Guidoval

  • Guiricema

  • Iapu

  • Imbé de Minas

  • Inhapim

  • Ipaba

  • Ipanema

  • Ipatinga

  • Itabirinha

  • Itaipé

  • Itamarandiba

  • Itamarati de Minas

  • Itambacuri

  • Itanhomi

  • Itueta

  • Jacinto

  • Jaguaraçu

  • Jampruca

  • Jenipapo de Minas

  • Jequeri

  • Jequitinhonha

  • Joaíma

  • Joanésia

  • José Raydan

  • Ladainha

  • Lajinha

  • Laranjal

  • Leopoldina

  • Luisburgo

  • Machacalis

  • Malacacheta

  • Manhuaçu

  • Manhumirim

  • Mantena

  • Marilac

  • Marliéria

  • Martins Soares

  • Mathias Lobato

  • Matipó

  • Mendes Pimentel

  • Mesquita

  • Minas Novas

  • Miradouro

  • Miraí

  • Monte Formoso

  • Muriaé

  • Mutum

  • Nacip Raydan

  • Nanuque

  • Naque

  • Nova Belém

  • Nova Era

  • Nova Módica

  • Novo Cruzeiro

  • Novo Oriente de Minas

  • Oratórios

  • Orizânia

  • Ouro Verde de Minas

  • Padre Paraíso

  • Palma

  • Palmópolis

  • Patrocínio do Muriaé

  • Paula Cândido

  • Paulistas

  • Pavão

  • Peçanha

  • Pedra Bonita

  • Pedra do Anta

  • Pedra Dourada

  • Periquito

  • Pescador

  • Piedade de Caratinga

  • Piedade de Ponte Nova

  • Pingo d'Água

  • Pirapetinga

  • Piraúba

  • Pocrane

  • Ponte Nova

  • Ponto dos Volantes

  • Porto Firme

  • Poté

  • Raul Soares

  • Recreio

  • Reduto

  • Resplendor

  • Rio Casca

  • Rio Doce

  • Rio do Prado

  • Rodeiro

  • Rosário da Limeira

  • Rubim

  • Sabinópolis

  • Salto da Divisa

  • Santa Bárbara do Leste

  • Santa Cruz do Escalvado

  • Santa Efigênia de Minas

  • Santa Helena de Minas

  • Santa Margarida

  • Santa Maria de Itabira

  • Santa Maria do Salto

  • Santa Maria do Suaçuí

  • Santana de Cataguases

  • Santana do Manhuaçu

  • Santana do Paraíso

  • Santa Rita de Minas

  • Santa Rita do Itueto

  • Santo Antônio do Grama

  • Santo Antônio do Jacinto

  • São Domingos das Dores

  • São Domingos do Prata

  • São Félix de Minas

  • São Francisco do Glória

  • São Geraldo

  • São Geraldo da Piedade

  • São Geraldo do Baixio

  • São João do Manhuaçu

  • São João do Manteninha

  • São João do Oriente

  • São João Evangelista

  • São José da Safira

  • São José do Divino

  • São José do Goiabal

  • São José do Jacuri

  • São José do Mantimento

  • São Miguel do Anta

  • São Pedro dos Ferros

  • São Pedro do Suaçuí

  • São Sebastião da Vargem Alegre

  • São Sebastião do Anta

  • São Sebastião do Maranhão

  • Sardoá

  • Sem-Peixe

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