Previsão do tempo em Belo Horizonte alerta para temporais no fim de semana
Sábado terá pancadas intensas e domingo sol entre nuvens; saiba o que esperar das temperaturas e confira as orientações da Defesa Civil na capital
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A previsão do tempo para o fim de semana em Belo Horizonte detalha as condições meteorológicas esperadas para o sábado (17/10), e o domingo (18/10). A capital terá episódios de chuva e variações na cobertura de nuvens ao longo dos dois dias.
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Previsão para sábado em Belo Horizonte
No sábado, o município terá céu nublado, com registro de temperaturas estáveis e umidade relativa do ar elevada. Há previsão de pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
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O quadro meteorológico requer atenção: existe possibilidade de chuva forte, raios e fortes rajadas de vento na cidade. Os dados previstos para o sábado apontam:
temperatura mínima: 17 °C
temperatura máxima: 26 °C
umidade relativa mínima: 60% à tarde
Condições previstas para o domingo
No domingo, o cenário meteorológico muda na capital. O dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e ocorrência de raios isolados em Belo Horizonte.
Os índices térmicos e de umidade estabelecidos para o domingo indicam:
temperatura mínima: 17 °C
temperatura máxima: 28 °C
umidade relativa mínima: 45% à tarde
Recomendações da Defesa Civil
Diante do quadro de precipitações previsto para o fim de semana, a Defesa Civil orienta os moradores sobre as medidas preventivas necessárias durante os períodos chuvosos:
evite áreas sujeitas a alagamentos
não atravesse ruas inundadas
não procure abrigo debaixo de árvores durante tempestades com raios
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria