Previsão do tempo em Belo Horizonte alerta para temporais no fim de semana

A previsão do tempo para o fim de semana em Belo Horizonte detalha as condições meteorológicas esperadas para o sábado (17/10), e o domingo (18/10). A capital terá episódios de chuva e variações na cobertura de nuvens ao longo dos dois dias.

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Previsão para sábado em Belo Horizonte

No sábado, o município terá céu nublado, com registro de temperaturas estáveis e umidade relativa do ar elevada. Há previsão de pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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O quadro meteorológico requer atenção: existe possibilidade de chuva forte, raios e fortes rajadas de vento na cidade. Os dados previstos para o sábado apontam:

temperatura mínima: 17 °C

temperatura máxima: 26 °C

umidade relativa mínima: 60% à tarde

Condições previstas para o domingo

No domingo, o cenário meteorológico muda na capital. O dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e ocorrência de raios isolados em Belo Horizonte.

Os índices térmicos e de umidade estabelecidos para o domingo indicam:

temperatura mínima: 17 °C

temperatura máxima: 28 °C

umidade relativa mínima: 45% à tarde

Recomendações da Defesa Civil

Diante do quadro de precipitações previsto para o fim de semana, a Defesa Civil orienta os moradores sobre as medidas preventivas necessárias durante os períodos chuvosos:

evite áreas sujeitas a alagamentos

não atravesse ruas inundadas

não procure abrigo debaixo de árvores durante tempestades com raios Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria