PAM Saint-Gobain amplia oferta de redes de esgoto na Fenasan

A PAM Saint-Gobain apresentará uma versão da linha Control+ para redes de esgoto e levará a linha de tubos de PVC pela primeira vez à Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O estande de 110 m² contará, pela primeira vez no evento, com espaços para Chryso e Fosroc, também integrantes do Grupo Saint-Gobain e especializadas em químicos para construção.

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Em 2025, a Fenasan recebeu mais de 35 mil visitantes e reuniu mais de 350 expositores. A expectativa para este ano é reunir mais de 40 mil visitantes e 400 expositores nesta edição. Em 2026, o evento tem como tema “AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento”.

O tema da feira e os lançamentos da PAM acompanham o principal desafio do setor nos próximos anos. O Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), estabelece que, até o fim de 2033, 99% da população brasileira tenha acesso a água potável e 90% à coleta e tratamento do esgoto. Cumprir esse prazo exige ampliar e modernizar redes em ritmo acelerado, com materiais que garantam estanqueidade, durabilidade e menor necessidade de manutenção ao longo da operação. E é visando este cenário que a PAM chega à Fenasan com o portfólio atualizado.

Introduzida no Brasil em 2025 para as redes de água, a linha Control+ agora amplia sua aplicação e passa a atender também às redes de esgoto. O sistema permite testar a estanqueidade das juntas imediatamente após a instalação, verificando a vedação das conexões e contribuindo para maior segurança e confiabilidade das redes.

A PAM também apresentará a linha PVC-U Ocre, destinada a sistemas enterrados de esgotamento sanitário por gravidade. Entre os demais lançamentos estão o colar de tomada em ferro dúctil, com cinta inox, compatível com tubos de ferro fundido, PVC Defofo, aço carbono e PEAD, e a válvula gaveta GTW PEAD, com sistema mecânico autotravante integrado.

O estande terá ainda um espaço dedicado à PAM Serviços, com demonstrações de teste de estanqueidade, monitoramento, vídeo inspeção e assentamento de tubos.

“O saneamento brasileiro tem um desafio agora que é acelerar a execução das obras sem abrir mão da qualidade. Isso significa redes que durem décadas, com menos perdas e menos manutenção”, explica Pedro Taves, Diretor Comercial e Marketing LATAM da PAM. “Chegamos à Fenasan com soluções para as duas pontas do sistema, água e esgoto”, completa.

A presença conjunta das três marcas faz parte da estratégia One Saint-Gobain, que integra negócios, tecnologias e marcas do grupo para responder de forma completa aos desafios de cada mercado, e do plano estratégico Lead & Grow 2030, que tem como pilares ser parceiro de referência dos clientes e crescer dois dígitos acima do mercado.

"Uma obra de saneamento não depende apenas de tubos e válvulas. Ela envolve o assentamento, a operação da rede e as estruturas de concreto das estações. Ao reunir PAM, Chryso e Fosroc, oferecemos ao cliente um interlocutor único para diferentes etapas do projeto", completa Augusto Bastos, Diretor Geral PAM LATAM.

Para aproximar o público das soluções, a PAM promove duas ativações no estande: o mascote Tubito, que circula pela feira interagindo com os visitantes, e uma demonstração física do tampão Korumin, com estampagem de ecobags em tempo real.

Serviço

Saint-Gobain na Fenasan 2026, com PAM Saint-Gobain, Chryso e Fosroc.

Data: 20 a 22 de outubro de 2026

Horário: das 13h às 20h

Local: Expo Center Norte – Pavilhões Verde e Vermelho – São Paulo (SP)

Estande: C03/D04

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Sobre a Saint-Gobain

Líder mundial em construção leve e sustentável, a Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e serviços para os mercados residencial, não residencial e de infraestrutura. Suas soluções integradas e inovadoras oferecem sustentabilidade, desempenho e bem-estar aos seus clientes. O Grupo é guiado pelo propósito “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.



- €46,5 bilhões em vendas em 2025

- 162.000 funcionários em 81 países

- Compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050.

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